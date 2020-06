Riqualificazione strutture ricettive, ammesse al finanziamento regionale 113 imprese su 300

25 Giugno 2020 // di Fanoinforma // Comments

Pesaro (PU) – Riqualificazione strutture ricettive, la Regione finanzia il progetto di 113 imprese sulle circa 300 domande ricevute. Ad affermarlo è Amerigo Varotti, Direttore Generale Confcommercio Marche Nord.

“All’inizio del mese di maggio – spiega Varotti – avevo sollecitato la Giunta Regionale delle Marche ed alcuni Consiglieri regionali eletti nella nostra Provincia a reperire le risorse per sostenere gli investimenti realizzati dai titolari delle strutture ricettive e che erano presenti nella graduatoria regionale. Ricordo che circa 300 operatori avevano presentato la domanda prevista dal bando e, molti di questi, hanno completato i lavori di riqualificazione delle strutture ricettive. Purtroppo a fronte di 300 domande le risorse stanziate dalla Regione – nonostante le reiterate assicurazioni del Presidente e Assessore – avevano consentito di finanziare solo 81 imprese. Con il nostro intervento e la mozione presentata dal Consigliere Biancani (che ringraziamo) ed approvata dal Consiglio Regionale, sono stati reperiti altri 5 milioni di euro che consentiranno di finanziare i lavori ed i progetti realizzati da altre 32 imprese (giungerà così a 113 su circa 300 domande!). Nella Provincia di Pesaro e Urbino lo scorrimento della graduatoria favorirà 14 imprese turistiche (5 a Gabicce Mare, 2 a Pesaro, 1 a Gradara, 1 a Mondolfo, 1 a Fano, 1 a Urbino, 1 a Urbania, 1 a Montecopiolo ed 1 a Sant’Ippolito). Siamo quindi parzialmente soddisfatti del risultato raggiunto e confidiamo che si continui a cercare le risorse per dare una risposta a tutte le imprese in graduatoria”.