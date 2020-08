“Saranno Famosi”, a Fano in mostra i talenti nazionali del boccismo giovanile

3 Agosto 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Il nome scelto dagli organizzatori era emblematico: “Saranno Famosi” e, ne siamo certi, i 36 ragazzi protagonisti dell’evento finiranno tante altre volte sotto le luci della ribalta.

Bocciofila San Cristoforo Fano e Circolo Ricreativo Le Fontanelle hanno dato vita sabato scorso ad una parata ad invito che ha messo in mostra quanto di più promettente ci sia in circolazione in ambito boccistico nazionale, con atleti U15 e U18 giunti a Fano da Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Campania e Lombardia oltre che da tutta la regione Marche, suddivisi in squadre da tre tramite sorteggio.

A spuntarla su tutti è stata la squadra composta da Nicolò Lambertini di Bologna, Ethan Bova di Roma e Francesco Capotombolo di Ancona

che in finale ha superato per 2-0 i padroni di casa della San Cristoforo Lorenzo Bronzini e Riccardo Campanelli che giocavano in formazione con l’anconetano Tommaso Martini.

Podio per altre due formazioni “ibride”, quelle cioè composte da Giordano Cerqueglini di Perugia, Tommaso Campanelli di Fano e Maurizio Crescenzi di Ascoli e Lorenzo Lucarelli di Lucrezia, Riccardo Giacomoni di Fano e Mirko Cozzoli di Milano.

Le tante persone che hanno affollato gli impianti di Via Castelfidardo e Via Giannone sono la prova di quanto la voglia di tornare alla normalità sia elevata, una voglia confermata poi la domenica a Calcinelli di Colli al Metauro dove la bocciofila Metaurense ha ospitato la gara individuale di carattere nazionale 24esimo del Trofeo Metaurense.

Nell’under 18 il successo è finito nelle mani di Riccardo Campanelli (San Cristoforo Fano) che in finale ha avuto la meglio 10-2 su Vittorio Marcaccio (Monte Urano). Sul gradino più basso del podio i due fratelli della Salaria Monteprandone Maurizio Crescenzi e Kety Crescenzi, sconfitti in semifinale rispettivamente da Campanelli e Marcaccio.

E’ finito in Puglia, invece, il titolo dell’under 15 grazie al successo di Luciano Giaquinto (Tricase) che in finale ha battuto Denny Vigoni (Jesina). Terzo posto per Alessandro Alimenti (Spoleto), quarto per Riccardo Giacomoni (San Cristoforo Fano).