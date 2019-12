Scogliere, assegnati i lavori per quella difronte Bagni Maurizio e al “Bersaglio”

18 Dicembre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Come annunciato nei giorni scorsi, si è tenuta questa mattina l’apertura delle offerte per la gara relativa alla realizzazione delle scogliere di Sassonia (di fronte Bagni Maurizio e al “Bersaglio”), intervento che rientra nel più ampio Accordo di programma per la mitigazione del rischio idrogeologico finanziato dalla Regione Marche. Alla procedura hanno partecipato 45 ditte ed è risultata provvisoriamente assegnataria la ditta F.T. Costruzioni S.r.l. di Napoli con un ribasso del 20%. Gli uffici preposti provvederanno ora a tutti i controlli e le verifiche previste dalla legge, dopodiché, in caso di esito positivo, si procederà con l’aggiudicazione definitiva. I nuovi setti dovrebbero essere ultimati entro l’estate grazie al reinvestimento della Regione dei 685mila euro del ribasso d’asta dei lavori alle precedenti scogliere.