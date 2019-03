Soldout, temperature primaverili e tanto divertimento per l’ultima sfilata

4 Marzo 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Temperature da Carnevale Estivo, sold out già dalle 16 del pomeriggio, troupe Mediaset e Rai che hanno ripreso l’evento, una madrina “spettacolare” che dal palco della direzione ha promesso di vincere le paralimpiadi di Tokyo 2020 e tantissima gente mascherata. Il Carnevale di Fano 2019 ha recitato il suo ultimo atto, esibendosi in una giornata perfetta. Già dalla mattina con il Carnevale dei Bambini, impreziosito dalle associazioni sportive di calcio non vedenti che hanno dimostrato che anche con le difficoltà, è possibile affrontare la vita con la giusta carica e passione, si respirava un’atmosfera fantastica. Al triplice colpo di cannone, che ha dato il via all’ultimo grande corso mascherato del 2019, è esplosa la festa di colori su viale Gramsci.

Dopo i primi due giri di presentazione è iniziato come al solito il giro del “Getto” che con circa 70 quintali di dolciumi, ha “addolcito” la giornata dei 14.425 ospiti del Carnevale di Fano. Tripudio di applausi per Annalisa Minetti che dopo aver fatto un paio di giri sul carro “Carnevale di Fano”, è salita sulla torretta della direzione e assieme alla presidente dell’Ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli e agli speaker Brunella Ugolini e Francesco Boiani, non si è risparmiata in battute e scherzi, arrivando ad intonare uno dei pezzi che l’hanno resa celebre: “Senza te o con te” che le ha fatto vincere il Festival di Sanremo del 1998. Sempre dalla torretta, Annalisa Minetti ha poi lanciato una sfida a se stessa gridando al pubblico del Carnevale e a tutta Italia, che proverà a vincere le Paralimpiadi che si terranno nel 2020 a Tokyo. Protagonisti assoluti dell’evento, sono stati ancora una volta loro: i carri allegorici realizzati dai maestri carristi fanesi che, oggi, hanno solcato per l’ultima volta per questo 2019, il circuito del Carnevale di Fano. Terminata la sfilata, con lo spettacolare giro della “Luminaria”, alle 18.00 è stato invece il momento dei palchi mascherati (sold-out anche per questa domenica), che sono stati premiati da Tuquitour. Il primo premio è andato “Cle don d’na volta”” (palchi 42 e 43) che si sono aggiudicati un viaggio per 15 persone a Matera, capitale Europea della Cultura 2019, offerto da Tuquitour.

Il secondo premio è andato a “Dolce come il Carnevale” (palchi 54, 55, 56) che si sono aggiudicati 15 ingressi ai parchi Costa Edutainment (Aquafan, Oltremare, Acquario di Cattolica, Italia in Miniatura). Il terzo premio è stato assegnato a “Nasa” (Palchi 32, 33, 34) che hanno vinto un buono da 100 euro spendibile nella parrucchieria Total Look. Alle 18.30, in zona Pincio, la madrina Annalisa Minetti ha dato di nuovo dimostrazione delle sue tantissime doti, esibendosi in uno spettacolo di canto per chiudere al meglio una grande giornata di Carnevale. L’ultima domenica del Carnevale di Fano 2019 si è conclusa intorno alle 19 in piazza XX Settembre, dove la bravissima dj Serena Mine, accompagnata dall’animazione del Peter Pan Club e dagli ospiti MC Santo, DJ Bryan e Hise, ha salutato come si deve, la manifestazione più importante della Regione Marche.