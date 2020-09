Speciale elezioni: dalle 15.30 diretta no stop su Fanoinforma

21 Settembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Scatterà alle 15.30 la diretta no stop di Fanoinforma Speciale Elezioni.

Sul sito www.fanoinforma.it, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube Fanoinforma Web Tv potrete seguire in tempo reale tutti gli aggiornamenti relativi al referendum per l’abolizione dei parlamentari e sulle elezioni regionali con tantissimi ospiti in studio, collegamenti e inviatii dalle varie sedi elettorali.

Tra gli ospiti che dialogheranno con il conduttore Lino Balestra ci saranno politici, imprenditori e rappresentanti della società civile con i quali arriveremo insieme a voi alla proclamazione del nuovo governatore delle Marche e dei neo consiglieri regionali.

Ecco il link per seguire la diretta tramite Youtube