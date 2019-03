Sul Monte Catria arriva lo skyrunning: disciplina sportiva di corsa in montagna

18 Marzo 2019 // di Fanoinforma // Comments

Frontone (PU) – Lo skyrunning non è pertinenza esclusiva delle regioni alpine e il Monte Catria Skytrail del prossimo 14 aprile vuole dimostrare che anche nelle Marche si può allestire una prova offroad di alta montagna di altissimo livello. Pur essendo alla sua prima edizione, la corsa di Serra Sant’Abbondio (PU) promette di essere una splendida sorpresa stagionale, grazie ai paesaggi di un percorso tutto da scoprire, lungo 25 km per un dislivello di 1.900 metri che comprende anche la scalata del Passo della Forchetta, spesso affrontato anche dai ciclisti del Giro d’Italia. La punta più alta del percorso è costituita dal Monte Catria con i suoi 1.702 metri, alle cui pendici è il Monastero di Fonte Avellana, risalente alla fine del primo millennio, davanti al quale passeranno i corridori in gara.

Gli organizzatori della Corri Pergola Asd stanno lavorando da tempo sul tracciato, che sarà completamente segnalato con cartelli e bandierine. Sono previsti due cancelli orari, al Passo della Forchetta dopo due ore di gara e al Rifugio della Vernosa dopo 4h30’. Il tracciato sarà adeguatamente coperto da personale medico e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, oltre a numerosi volontari.

Per garantire la massima sicurezza sul tracciato è fissato un numero massimo di adesioni di 120 atleti. Le iscrizioni sono già aperte, al costo di 25 euro provvedendo online sul sito della manifestazione montecatraskytrail.it fino all’11 aprile. Ci si potrà iscrivere, se saranno ancora disponibili pettorali, anche al mattino della gara con una spesa suppletiva di 10 euro. Insieme alla competizione è in programma anche una prova non agonistica di trekking/nordic walking sulla distanza di 14 o 9 km per un dislivello positivo di 350 metri con iscrizioni direttamente sul posto al costo di 10 euro. Un modo più “soft” per avvicinarsi alla disciplina.

Il via alle ore 9:30 davanti alla sede del Comune, in un centro storico considerato un autentico gioiello medievale, con i suoi palazzi e le sue porte.

Per informazioni: Corri Pergola Asd, tel. 339.6616463, montecatriaskytrail.it