“Sulle note della Fortuna”, a Fano cantano i piccoli coristi

Fano (PU) – Torna sabato 1 e domenica 2 giugno al Teatro della Fortuna, “Sulle Note della Fortuna” il concorso nazionale per cori di scuola primaria (fascia d’età 6-10 anni).

Nella giornata di sabato alle 16,30 circa avverranno le audizioni a “porte chiuse ” presso la sala Verdi, di un coro alla volta a cui verrà attribuito dai giudici un punteggio.

Nel frattempo i coristi non impegnati nelle audizioni saranno intrattenuti con dei laboratori gratuiti distribuiti per il centro storico (Mediateca Montanari, corte Malatestiana) realizzati in collaborazione con associazioni del territorio e non (Associazione Libera Musica, Il museo dei riciclosauri, Il Paese dei Balocchi, il CREMI).

Nella giornata di domenica alle 17 ci sarà la “gara” vera e propria presso la prestigiosa cornice del Teatro della Fortuna alla presenza di tutti i cori, i loro direttori e gli insegnanti accompagnatori.

I genitori e/o parenti dei coristi verranno condotti presso il cinema Politeama in cui assisteranno alla manifestazione in diretta sullo schermo del cinema stesso. Per tutti sarà possibile seguire l’intera manifestazione sul canale you tube dell’associazione “tra le note”

L’ingresso è libero e gratuito.

I primi cori 3 classificati vinceranno una borsa di studio così suddivisa:



1° PREMIO EURO 1000

2° PREMIO EURO 700

3° PREMIO EURO 500

Questi premi sono solitamente reinvestiti per potenziare il progetto corale delle scuole vincitrici.

Una menzione speciale va alla qualificatissima giuria che è composta da personalità del mondo dello spettacolo, del canto e dell’arte in genere:

FABIANI SANDRO (attore, sceneggiatore, regista)

MARINELLI EMILIO (musicista )

PATERNIANI STEFANIA (musicista, coreografa,…)

RIDOLFI ELISA (musicista, cantante, musicoterapeuta,…)

SANTINI FRANCESCO (Direttore del Coro Polifonico delle Marche)

e Presidente di giuria, colei che assegnerà il premio della critica

CATIA AMATI (Presidente della Fondazione Teatro)