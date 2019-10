Tumori al seno, come e quando controllarsi

14 Ottobre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – “Una diagnosi precoce del tumore alla mammella, per il 98% dei casi significa guarigione”. Con questa frase, il dottor Cesare Magalotti, direttore di Senologia Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera, Ospedali Riuniti Marche Nord, presidio Santa Croce di Fano, riassume alla perfezione l’importanza della prevenzione. Per sensibilizzare le persone sull’argomento, l’amministrazione comunale fanese, ha aderito alla campagna internazionale Ottobre Nastro Rosa, illuminando di rosa alcuni dei monumenti più importanti della città. Azioni per cercare di richiamare l’attenzione delle persone, che porteranno ad un’importante serata divulgativa dedicata alla prevenzione al seno, in programma per giovedì 17 ottobre, alle ore 17.30, presso la sala di Rappresentanza della Fondazione Carifano.

Prevenire è di fondamentale importanza e a confermarlo sono anche i dati dei malati oncologici al seno della Provincia di Pesaro e Urbino. Nel 2018, ben 670 donne, sono state operate, nella città di Fano e nel 2019, per quanto riguarda tutta la provincia sono già 550. La Regione, offre screening gratuiti per le donne di età compresa tra i 49 e 64 anni e solo il 50% di queste si presenta ai controlli. Momenti di sensibilizzazione come questi, che potrebbero informare e convincere le persone a sostenere esami di controllo periodici, sono di fondamentale importanza.

L’evento, in questione è nato grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, Alberghi Consorziati, Poste Italiane che ha creato un annullo filatelico per la giornata, Confcommercio, Confesercenti, L’associazione Fior di Loto, il Lions Club, La fondazione Carifano, la Profumeria Taussi (che nei prossimi giorni avrà al suo interno un espero in make up per malate oncologiche) e Aset Spa.