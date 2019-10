Turandot, Carmen e L’Italiana in Algeri: partita la prevendita

21 Ottobre 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – La Fondazione Rete Lirica delle Marche informa che da oggi sono in vendita i biglietti per tre importanti opere in scena al Teatro della Fortuna: Turandot di Giacomo Puccini (16 novembre), Carmen di Georges Bizet (25 gennaio), L’Italiana in Algeri (7 marzo). La vendita dei biglietti singoli parte oggi mentre quella online domani su www.vivaticket.it. Orario Botteghino del Teatro della Fortuna: lunedì 21 e martedì 22 ottobre dalle 17:30 alle 19:30, dal mercoledì al sabato 17:30 – 19:30 e 10:30 – 12:30. Prezzi biglietti intero: settore A €50, settore B €40, settore C €25, Balconata €20, loggione €8. Ridotto under 26 anni: settore A €45, settore B €20, settore C € 15, Balconata €10, loggione €5.