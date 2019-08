Turismo, partita la pianificazione per la stagione 2020

30 Agosto 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Non è ancora terminata la stagione turistica 2019, che l’amministrazione comunale è già al lavoro per le strategie da adottare per il 2020. Nella mattinata di ieri, l’assessore al Turismo ed Eventi, Etienn Lucarelli ha incontrato l’assessore regionale al Turismo Moreno Pieroni. Un incontro preparatore per stabilire le attività da svolgere durante il periodo autunnale ed invernale, le quali non saranno fini a se stesse ma propedeutiche a lanciare la stagione estiva 2020.

Sul tavolo della riunione, svariate iniziative tra cui la partecipazione a fiere mondiali di settore dove la Regione Marche sarà protagonista e durante le quali, anche il comune di Fano avrà uno spazio dedicato, così da poter creare contatti con i più importanti tour operetor e aziende del globo.

“E’ stato un primo incontro positivo – ha dichiarato l’assessore al Turismo ed Eventi, Etienn Lucarelli – durante il quale abbiamo gettato le prime basi per stabilire un piano promozionale del nostro territorio. Nei prossimi giorni, quando saranno disponibili, raccoglieremo e analizzeremo i dati della stagione turistica 2019, dai quali verranno estrapolate criticità e punti forza, così da poterci migliorare sempre di più. Il prossimo passo sarà convocare un tavolo tecnico sul turismo con le associazioni di categoria locali, con cui condividerò i primi passaggi fatti in regione, così da poter iniziare a pensare ad una programmazione interessante e innovativa”. All’incontro era presente anche il consigliere regionale Boris Rapa.

Inoltre il mese di settembre sarà occasione per un incontro anche con gli organizzatori dei principali eventi della città: “Convocherò tutti i responsabili delle associazioni organizzatrici – continua l’assessore – per cercare di stabilire insieme una strategia univoca, così da promuovere al meglio la città e il suo brand. Da questi incontri verrà definito anche il calendario eventi del 2020”.