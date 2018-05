Un appuntamento speciale al cinema Malatesta e Politeama

25 maggio 2018 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Proiezioni speciali quelle che vanno da lunedì 28 a mercoledì 30 maggio nei cinema Malatesta e Politeama. Sui grandi schermi delle due sale fanesi verrà infatti proiettato Kedi – La città dei gatti, un documentario di produzione turco-americana diretto da Ceyda Torun. È il racconto di come una delle più belle città del mondo, Istanbul, sia letteralmente caratterizzata da centinaia di migliaia di gatti di strada, che si aggirano liberi per la metropoli. La regista illustra in maniera davvero interessante questa peculiarità di Istanbul, sottolineando come i gatti incarnano al tempo stesso sia il caos che la profonda cultura cittadina. Come una favola, il film è spesso girato ad altezza animale, con riprese ardite che riescono a comunicare una grande serenità d’animo. La pellicola ci restituisce la natura autentica del felino, per nulla addomesticato o umanizzato: ogni gatto interpreta se stesso nel suo girovagare quotidiano in cerca di cibo, camminando tranquillamente tra la folla che sa rispettarli senza stressarli. Ma la protagonista del film è naturalmente anche Istanbul: Ceyda Torun sa offrirci i più suggestivi scorci e vicoli di una città mozzafiato, esplorata a tratti anche dall’alto grazie alle riprese offerte dai moderni droni. Kedi – La città dei gatti sarà in programmazione nelle serate di lunedì 28 e martedì 29 maggio (alle ore 21.15) al Malatesta, mentre sarà in programmazione al Politeama la sera di mercoledì 30 maggio (sempre ore 21:15), sempre con biglietto di ingresso a 5 euro.