A Fossombrone nel week-end il clou per il Trionfo del Carnevale

Fossombrone (PU) – Ogni anno, il secondo fine settimana di maggio, Fossombrone si tuffa nel Rinascimento con una grande e prestigiosa festa: “Il Trionfo del Carnevale”. In occasione di Pesaro 2024 – Capitale italiana della cultura, grazie a numerose collaborazioni, la manifestazione è decollata lunedì 6 ei si concluderà domenica: un’intera settimana con un calendario di eventi che raccontano le diverse sfaccettature all’origine di questa rievocazione e immergono i visitatori e l’intera città in un’atmosfera di cultura, spettacolo, buon cibo e tanto divertimento.

La rievocazione storica è organizzata dalla Pro Loco Forum Sempronii, con il patrocinio del Comune e la collaborazione degli 11 quartieri della città. È sostenuta da Confcommercio Marche Nord: visto che Fossombrone è tra le primissime località ad aver aderito all’Itinerario della Bellezza, guida ideata nel 2018 dall’associazione per promuovere gli angoli più suggestivi e meno noti della provincia.

Il ricco programma del week-end è stato presentato proprio nella sede pesarese di Confcommercio, dal direttore generale Amerigo Varotti con il sindaco Massimo Berloni, il presidente della Pro loco Diego Tramonti e Fosca Mari, sempre dell’associazione forsempronese.

“L’evento di Fossombrone è una manifestazione di grande valore dall’ampissima partecipazione popolare – ha esordito Varotti – al quale collaboriamo con la nostra Associazione dei ristoratori. Ed è una delle poche rievocazioni nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino, inserite nell’Itinerario della Bellezza. Il suo successo negli anni dimostra, se per caso ce ne fosse bisogno, come le rievocazioni storiche siano elemento di grande attrazione turistica. Pensiamo al favore di pubblico riscontrato annualmente dalla Caccia al cinghiale di Mondavio o dal Palio dell’Oca di Cagli, entrambe in agosto: manifestazioni che sosteniamo con impegno e entusiasmo”.

Ha proseguito il sindaco: “Far parte di una rete come quella creata da Confcommercio con l’Itinerario della Bellezza è di primaria importanza e i risultati sono sicuramente positivi. In questi giorni Fossombrone sta vivendo un particolare fermento per questo evento a cui tutta la comunità tiene molto, di assoluto valore a livello culturale e storico, e al contempo piacevole da vivere”.

Su tre aspetti in particolare si è soffermato Tramonti: “Questa manifestazione rinascimentale ha una valenza sociale perché coinvolge oltre 1200 figuranti, oltre a delegazioni provenienti da comuni limitrofi; una valenza storica perché celebra un evento realmente accaduto nel febbraio 1559, in pieno Rinascimento; una valenza turistica perché in grado di promuovere la città e attirare tantissimi visitatori”.

La rievocazione celebra un evento realmente accaduto nel febbraio 1559, in pieno Rinascimento quando il cardinale Giulio Della Rovere, fratello del duca di Urbino Guidobaldo II, decise di trascorrere il periodo carnevalesco nella città di Fossombrone, organizzando per diversi giorni feste, banchetti e in mascherate nei palazzi e nelle vie della città. Sulla base delle memorie dell’epoca la Pro Loco ha promosso negli anni la rievocazione dell’evento, giunto quest’anno alla XXII edizione, che vedrà le principali vie del centro popolarsi di ben 1200 figuranti in costume, impegnati in cortei, balli d’epoca, acrobazie, antichi mestieri e spettacoli di fuoco.

Ha concluso Fosca Mari: “La manifestazione è nata nel 1990 grazie ad alcuni storici locali. Dopo uno stop, nel 2014 è ripartita per volere di alcuni ragazzi della Pro loco. Il Trionfo è un’occasione unica per fare un vero tuffo nel nostro passato rinascimentale”.

Ricchissimo il programma del week-end.

Oltre 1.000 figuranti in abiti rinascimentali animeranno le vie e i quartieri addobbati a tema con gli storici stemmi di borghi, ville e castelli dell’epoca. Saranno allestiti il mercato rinascimentale, i banchi dei mestieri, gli arcieri, gli spettacoli di fuoco e i voli dei rapaci. Ogni contrada ospiterà i visitatori presso la propria locanda con menù che rifletteranno rigorosamente la cucina del tempo rispettando i sapori del territorio. Un susseguirsi di eventi che porta contrade e castelli a sfidarsi nei giochi rinascimentali del weekend per la conquista della vittoria finale, sfida che coinvolgerà anche i più piccoli con il caratteristico Palio dei Bambini e dei Mezzani. La manifestazione raggiunge il culmine la domenica pomeriggio 12 maggio con la “rara et bella cursa all’anello”, la famosa corsa di cavalli nella quale ogni contrada rappresentata dal suo cavaliere punta al Palio del Cardinale, sotto gli occhi attenti ed estasiati del pubblico. Questa è la rievocazione più sentita, attesa e partecipata dai forsempronesi e non solo, un “Trionfo” nel quale la sana competizione si mischia a un senso di comunità, amicizia e socialità che coinvolge il visitatore facendolo immergere in un momento storico magico, tra cavalieri, nobili, dame, duchi e cardinali. Non poteva essere che questa la settimana della cultura di Fossombrone perché, come scrive Atanagio nelle pagine del suo diario, “Questo è un gran Trionfo di Carnevale, viva viva il nostro Cardinale”!

PROGRAMMA

VENERDI’ 10 MAGGIO



< Ore 17:30 Chiesa monumentale di San Filippo – Corso Garibaldi Rinascimento: l’enigma del bello – Convegno promosso e organizzato dalla Pro Loco “Forum Sempronii”, per discutere sull’eterno enigma del bello, legato al sentimento del sublime, strumento di percezione della perfezione e del senso del mondo. I relatori mostreranno come e perché allora divenne centrale il tema della Bellezza nell’arte, nell’artigianato artistico, nella letteratura, nella filosofia e come possa oggi essere esaminato e reinterpretato. Info: Punto IAT Fossombrone

< Ore 18:00 Casa caffè Cosa c’è DOP Informati con gusto. Alla scoperta del nostro capitale gastronomico. Conduce il sommelier Otello Renzi. Info 0721 740159



< Ore 20:00 Centro Storico di Fossombrone – Aspettando il Trionfo, corsa dei biroccini e apertura locande. Grazie al lavoro della Pro Loco Forum Sempronii per tutto il fine settimana, si inizia ufficialmente con i giochi storici e la spettacolare corsa dei biroccini lungo. Info: Punto IAT Fossombrone



SABATO 11 MAGGIO



< Ore 11:00 Chiesa Cattedrale di Fossombrone Fossombrone segreta Visita alla Cattedrale al cui interno si possono ammirare pregevoli quadri di Cantarini, Guerrieri, Ridolfi, Diamantini, i suggestivi sotterranei, l’ancona di Domenico Rosselli, capolavoro rinascimentale del 1480. Info: Luca Cangini 349 7202539

< Dalle 13:00 alle 02:00 Centro Storico di Fossombrone Trionfo del Carnevale, trionfo di una comunità – Apertura ufficiale del Trionfo del Carnevale 2024. Info: Punto IAT Fossombrone





DOMENICA 12 MAGGIO



< Dalle 10:00 alle 24:00 Centro Storico di Fossombrone Chi vincerà l’ambito Palio del Cardinale? La mattina si svolgerà il Palio dei Bambini e dei Mezzani. Oltre alle finali dei giochi storici, al Campaccio si disputerà la “Rara et bella cursa all’anello”, una competizione fra i più abili cavalieri in rappresentanza dei quartieri, dei borghi, delle ville e dei castelli della Fossombrone del 1559, come narrata nel diario manoscritto del buffone di corte del Cardinale Della Rovere Monaldo Atanagio Atanagi. Decretata la contrada vincitrice, inizieranno le cerimonie e i festeggiamenti in tutte le locande, mettendo da parte la rivalità e unendosi tutti insieme per celebrare i vincitori, il Duca e il Cardinale di Urbino. Info: Punto IAT Fossombrone

< Ore 10:00 punto di ritrovo Villaggio Fiorito di Torriccella di Fossombrone Castelli Nascosti – itinerari in luoghi insoliti e meno conosciuti della provincia. Camminata con storytelling, ideata, realizzata e curata da Alessandra Mindoli. A conclusione aperitivo a offerta libera, organizzato dall’associazione culturale “Torricelumn”. Prenotazione obbligatoria 346 6684000.

Ulteriori informazioni: trionfodelcarnevale.it