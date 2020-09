Un nuovo appuntamento del Cea: a Casa Archilei “Settembre in natura 2020”

17 Settembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

Pesaro – All’iniziativa “Settembre in natura 2020”, promossa dalla Regione Marche in collaborazione con i Centri di educazione ambientale per sensibilizzare bambini e famiglie sulla sostenibilità ambientale attraverso un calendario di appuntamenti gratuiti, partecipano anche alcuni Centri di educazione ambientale della provincia di Pesaro e Urbino.

Dopo l’iniziativa di sabato 12 settembre a cura del Cea “Selve di Gradara” (escursione al Castello di Gradara e laboratorio manipolativo per sensibilizzare i più piccoli ai temi dei riuso e della sostenibilità ambientale), sabato 19 settembre, alle ore 20, sarà la volta del Cea “Casa Archilei” di Fano, che proporrà al “Centro didattico Casa Archilei” (via Ugo Bassi, 6) l’iniziativa “Rettili, anfibi e altre avventure”, coinvolgendo i bambini in un giro nel bosco alla ricerca degli gnomi, scoprendo i tesori che il bosco cela e rivela nella notte, in fatto di flora e fauna.

Nel frattempo, gli adulti potranno partecipare ad un breve corso su rettili e anfibi, corredato da un vasto repertorio fotografico e video (info 0721.805211, pagina Fb: Casa Archilei). La serata è organizzata in collaborazione con il Centro “Casa Cecchi” e “Fano Città dei Bambini”.

Sabato 26 settembre, alle ore 15.30, il “Cea del Furlo e Valle del Metauro” organizza ad Acqualagna (via Pianacce), l’iniziativa “Sport, natura, educazione ambientale – un trinomio per la valorizzazione e la tutela del territorio”, incontro di presentazione delle attività 2021 inserite nel programma “Montefeltro Outdoor Experience”, per valorizzare tutte le opportunità che il Montefeltro offre, mettendo in primo piano la salvaguardia delle risorse naturali (info 335.7361374).

Domenica 27 settembre, alle ore 9, al Teatro di Apecchio, il Cea “Nerone e Alpe della Luna” presenterà il progetto “L’Ecomuseo del Montefeltro: un territorio per l’educazione ambientale”, rivolto a scuole, agenzie educative, associazioni, università, centri di ricerca, famiglie, turisti. Dopo l’incontro ci si sposterà con mezzi propri al Fosso dell’Eremo di Piobbico, per una breve passeggiata naturalistica adatta a piccoli e grandi (per la passeggiata è necessario prenotarsi al numero 335-7361374).