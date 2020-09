Valorizzare il territorio: Educational Tour per agenzie di viaggio legato al progetto “Itinerario della bellezza”

24 Settembre 2020 // di Fanoinforma // Comments

Pesaro – Organizzato da Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord con il supporto operativo di Riviera Incoming T.O. nell’ambito del progetto “ITINERARIO DELLA BELLEZZA“ si terrà nei giorni 25-26 e 27 settembre un educational tour a cui prenderanno parte 19 Agenzie di viaggio italiane.

In questa tre giorni i responsabili delle Agenzie di viaggio visiteranno Fano e Pesaro il giorno 25; Urbino e Cagli sabato 26 mentre domenica 27 visiteranno Fossombrone e Mondavio. L’educational tour è uno dei tanti strumenti utilizzati da Confcommercio per valorizzare e promuovere il territorio rientrante nell’Itinerario della Bellezza che comprende 12 comuni.

Una “rete” che consente anche alle realtà più piccole di farsi conoscere ed apprezzare a livello nazionale e internazionale grazie alle tante misure messe in atto da Confcommercio: fiere, brochure, educational e press tour, utilizzo dei social, web e blog turistici, pubblicità su riviste anche digitali e videocomunicazione.

Proprio in questi giorni si sta completando la registrazione di alcuni video che per un anno saranno visibili su YouTube e altri canali social ed un docu-film relativo all’Itinerario romantico.

Tra pochi giorni, poi sarà attiva la APP “Itinerario della bellezza” e presentata la guida delle “Rocche di Francesco di Giorgio Martini e il Palazzo Ducale di Urbino “. I buoni risultati della nostra azione sono evidenziati dall’aumento dei visitatori ai musei di Pergola, Fossombrone e Sant’Angelo in Vado ed alla Rocca di Mondavio gestiti direttamente dalla Confcommercio e dalla presenza di diversi gruppi di turisti che anche in questo mese di settembre soggiorneranno lungo l’Itinerario grazie ai pacchetti turistici predisposti da Riviera Incoming.

Proprio in contemporanea con l’educational tour un gruppo Lombardo visterà Sant’Angelo in Vado, Urbino, Pergola, Mondavio e Fano ed un gruppo di Gorizia ha concluso il soggiorno che prevedeva la visita di Fano, Gradara, Fiorenzuola di Focara, Fossombrone, Mondavio e Urbino. Come sempre le iniziative di Confcommercio sono realizzate in collaborazione con i Comuni di Cagli, Colli al Metauro, Fano , Fossombrone ,Gabicce Mare , Gradara ,Mondavio , Pergola , Pesaro , Sant’ Angelo in Vado , Terre Roveresche e Urbino.