Vasca in Piazzale Amendola, case popolare all’ex Manfrini e ponte all’Arzilla. La soddisfazione del Pd

21 Marzo 2019 // di Fanoinforma // Comments

Fano (PU) – Il segretario del Partito Democratico di Fano, Alberto Bacchiocchi, esprime soddisfazione per gli ultimi interventi annunciati in zona Lido e Arzilla. “Questi progetti – scrive – stimolati dal Pd Fano, si inseriscono negli investimenti che l’attuale amministrazione comunale ha realizzato e programmato nel campo dei lavori pubblici in questi 5 anni di governo cittadino”

“Il primo, in via di ultimazione, è la vasca di prima pioggia realizzata sotto piazzale Amendola, che spingerà l’acqua piovana fino al porto canale, mettendo definitivamente la parola fine agli allagamenti e all’isolamento di tutti i residenti e commercianti del quartiere. Il secondo progetto riguarda la riqualificazione sul porto canale dell’ex asilo Manfrini, di proprietà del demanio marittimo, che dopo anni di abbandono e degrado, grazie a una geniale operazione condotta dall’assessore al patrimonio Carla Cecchetelli, d’intesa con la sovrintendenza, verrà sdemanializzata e destinata a edilizia popolare. Il terzo progetto, molto sentito dai fanesi e non solo da loro, è il nuovo ponte che collega il Lido e l’Arzilla. Grazie all’intervento della Regione Marche, con l’impegno determinante del Vice Presidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi, in collaborazione con il nostro assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi, finalmente verrà rimosso il vecchio e scomodo ponte per fare posto a uno nuovo, completamente in acciaio, di colore bianco, più largo e rispondente alle crescenti esigenze di transito dei cittadini e dei turisti delle concessioni balneari e delle attività commerciali che sorgono lungo la spiaggia dell’Arzilla”.

“Come Partito Democratico – conclude -, dopo aver sostenuto la realizzazione del nuovo ponte, vigileremo con massima attenzione sull’effettiva durata dei lavori, affinché cittadini e operatori possano continuare a godere di questi luoghi in tutta sicurezza”.