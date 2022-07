10 in sport: 1° Torneo di cricket Città di Pesaro

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Raccontare attraverso lo sport dieci anni di esperienze e attività del settore accoglienza e inclusione di Labirinto cooperativa sociale. È questo l’obiettivo di 10 in sport e del 1° Torneo di cricket Città di Pesaro, che si terrà sabato 30 luglio dalle ore 9.00 al Rugby park, in via Scarpellini 22 a Pesaro (PU). La manifestazione sportiva si inserisce nell’ambito di 10 accoglienza inclusione, il programma gratuito che ha coinvolto arte, cinema, cucina e famiglia in diversi luoghi della provincia di Pesaro Urbino, realizzato in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato e del ventennale del Sistema Accoglienza Inclusione, per celebrare i dieci anni di attività nel settore dedicato alle persone migranti.

Le operatrici e gli operatori di Labirinto che hanno curato la manifestazione sportiva invitano la cittadinanza ad assistere al 1° Trofeo di cricket Città di Pesaro. L’iniziativa vedrà la partecipazione di 6 squadre provenienti dalla regione Marche: i 70 giocatori di etnia bengalese, pakistana e afgana, sono in parte persone seguite dal Sistema Accoglienza Integrazione locale e in parte cittadini stranieri presenti sul nostro territorio. L’assessora comunale allo sport Mila Della Dora insieme al vice presidente del Consiglio regionale Andrea Biancani apriranno questo primo torneo regionale di cricket, realizzato in collaborazione con Pesaro Rugby.

Al termine del Torneo, tutte le squadre parteciperanno a un momento conviviale nella struttura sportiva e, nelle prossime settimane sarà ufficialmente sancita la nascita della prima squadra di cricket pesarese.

Lo scorso 23 giugno ha preso avvio il programma 10 accoglienza inclusione, suddiviso in cinque aree tematiche, ciascuna con un programma dedicato: 10 in arte, 10 in cinema, 10 in cucina, 10 in famiglia e 10 in sport. Le iniziative libere e gratuite sono state ideate dalle operatrici e operatori di Labirinto cooperativa sociale, con il patrocinio del Comune di Pesaro, della Provincia di Pesaro Urbino, La Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, e in collaborazione con numerose associazioni del territorio.

Al programma si inseriscono altre iniziative, come la presentazione del rendiconto delle attività svolte in questi dieci anni nell’ambito dell’accoglienza e dell’inclusione, che saranno indicate sul sito labirinto.coop/migranti/10-accoglienza.