100 anni per Onelia Mencarelli

Pesaro – Il presidente della CNA di Pesaro e Urbino Michele Matteucci e quello di CNA Pensionati Marche, Giancarlo Sperindio hanno festeggiato la decana dei pensionati, Onelia Mencarelli associata CNA di Pesaro e Urbino, in occasione del suo centesimo compleanno. Pesarese, 5 figli, sette nipoti e 6 pronipoti, Onelia, che vive a Muraglia, è vedova di un altro storico artigiano: Aurelio Simoncelli.

Ad Onelia e alla sua bella famiglia Matteucci e Sperindio hanno rivolto il saluto e la gratitudine della CNA di Pesaro e Urbino.

