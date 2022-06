2 giugno 2022, la Città di Vallefoglia celebra la “Festa della Repubblica”

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – Oggi, 2 Giugno 2022, alle ore 11.00, la Città di Vallefoglia ha celebrato la “Festa della Repubblica”. La cerimonia è stata presieduta dal Vicesindaco Avv. Barbara Torcolacci in quanto il Sindaco Sen. Palmiro Ucchielli non ha potuto partecipare per un intervento chirurgico a cui è stato sottoposto i giorni scorsi. Erano presenti gli Assessori Angelo Ghiselli e Mirco Calzolari, alcuni Consiglieri Comunali, il Consigliere Regionale Micaela Vitri componente dell’Ufficio di Presidenza della Regione Marche, il Comandante dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Montecchio Angiolo Giabbani, una rappresentanza del Corpo di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, il gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile, l’Associazione dei Carabinieri in congedo, dei Reduci e Combattenti e dell’Avis.

Erano presenti anche il Corpo Bandistico “Giovanni Santi” Colbordolo e il Coro de “I Cantori della Città Futura” che alla cerimonia dell’alza bandiera in Piazza della Repubblica a Montecchio hanno eseguito l’Inno Nazionale e l’Inno Europeo.

Quest’anno, sottolinea il Vicesindaco Barbara Torcolacci, ricorre il 76° Anniversario della Festa della Repubblica Italiana, per ricordare il 2 giugno del 1946 quando dopo la Seconda guerra mondiale si tenne il Referendum con cui gli italiani scelsero di fare diventare l’Italia una Repubblica costituzionale. Tutti ci sentiamo profondamente legati a questa ricorrenza che ha segnato la nascita della nostra Costituzione e che è ancora oggi più che mai viva ed attuale anche se con il trascorrere di oltre 76 anni di storia sono radicalmente mutate le condizioni di vita. La Costituzione, infatti, non è per niente superata, i principi che sancisce sono presenti dentro di noi ed è per questo che, come Amministrazione Comunale di Vallefoglia, riteniamo fondamentale festeggiare ogni anno tale giornata per apprezzarla come strumento di libertà e di democrazia.