25 novembre, MMS illumina di rosso il tetto della sede

Pesaro – Due piccole ma significative iniziative per celebrare la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” ma soprattutto per tenere alta l’attenzione su un tema che dimostra come sia sempre più urgente promuovere e diffondere in ogni ambito della società una cultura inclusiva e del rispetto.

In occasione di questa importante ricorrenza Marche Multiservizi ha illuminato di rosso il tetto della sede in via dei Canonici ed inoltre nell’ingresso della sede dello Sportello Clienti di via Mario del Monaco a Pesaro è stato collocato un tappeto rosso ed una scarpetta rossa, simbolo della Giornata del 25 Novembre (istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite) e del contrasto alla violenza contro le donne. L’obiettivo delle due simboliche iniziative è quello di contribuire a sensibilizzare i cittadini su temi come la parità di genere, le pari opportunità, la lotta alle discriminazioni e ad ogni forma di violenza.

