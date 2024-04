250° anniversario della Guardia di Finanza

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – “Ringrazio le autorità presenti ed in modo particolare il comandante regionale Gen. Alessandro Barbera per averci dato l’opportunità di condividere un anniversario così importante. È fondamentale che il territorio possa restare sicuro, attrattivo e produttivo nonostante la sua conformazione fatta di piccole realtà diffuse che lo rendono esposto a molti rischi.

Colgo dunque questa occasione per sottolineare l’operato della Guardia di Finanza che in questi 250 anni è sempre stata vicina con lealtà e professionalità alla nostra comunità affrontando ogni sfida si sia presentata.

Pubblicità

Voglio ricordare inoltre l’importanza della collaborazione tra le nostre Istituzioni anche in virtù dell’enorme mole di risorse che arriverà sia con la ricostruzione post-sisma e post-alluvione e con il PNRR e la nuova programmazione Europea. Importanti risorse pubbliche che vanno controllate affinché siano utilizzate bene. È importante che il tessuto socio economico fatto di piccole medie imprese, che hanno attraversato periodi di difficoltà dovuti anche al contesto nazionale e internazionale, sia tutelato e sostenuto dall’alta professionalità che la Guardia di Finanza mette in campo. Una professionalità volta a intercettare eventuali anomalie nei flussi di beni e risorse e volta al contrasto dell’evasione fiscale che tanto male fa alle nostre comunità: questo fenomeno purtroppo sottrae risorse che invece potrebbero essere investite ulteriormente per potenziare le nostre imprese, le nostre infrastrutture e soprattutto per essere vicini alle persone che più hanno bisogno.

E’ fondamentale che tutte queste risorse non siano oggetto di infiltrazioni e che possano essere spese nell’esclusivo interesse della nostra comunità. Sono convinto che in questo complesso scenario la Guardia di Finanza continuerà ad essere all’altezza del suo compito come ha sempre fatto in questi 250 anni”.

Queste le parole del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che questa mattina ha preso parte all’avvio delle celebrazioni per i 250 anni della Guardia di Finanza all’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona.