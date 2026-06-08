50 anni di eccellenza, Confcommercio premia il ristorante “Alla Lanterna” di Flavio Cerioni

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Fano (PU) – Cinquant’anni di attività non sono solo un traguardo temporale. Sono una storia d’amore con il territorio, un percorso fatto di qualità, tradizione, professionalità e un’accoglienza che fa sentire chiunque a casa. Confcommercio e l’Associazione Ristoratori Fipe Marche Nord hanno premiato con una targa il ristorante “Alla Lanterna” di Fano del patron Flavio Cerioni che festeggia il mezzo secolo di attività.

“Per tutti noi di Confcommercio – sottolineano il direttore Agnese Trufelli, il presidente Confcommercio Fano Barbara Marcolini e il presidente dell’Associazione Ristoratori Mario Di Remigio – è un immenso orgoglio premiare il ristorante “Alla Lanterna” e un grande uomo e un grandissimo professionista. Flavio non è solo il volto di una ristorazione d’eccellenza, ma è anche una colonna portante della nostra comunità, avendo contribuito a fondare l’Associazione Ristoratori”.

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“Il mare con i piedi nell’erba”: “È questa la filosofia poetica e concreta che Flavio Cerioni ha trasmesso alla sua squadra. Figlio di contadini e non di pescatori, ha saputo creare la simbiosi perfetta tra la cucina di terra e i prodotti del nostro mare, facendoci riscoprire i ritmi lenti della campagna applicati ai sapori dell’Adriatico. L’avventura è iniziata nel lontano 1976. Al fianco di Flavio, fin quasi da subito, la moglie Elide e, oggi, i figli Enrico e Silvia. Come ama ricordare lo stesso Cerioni: “La ‘F’ non sta per Flavio ma per famiglia che mi supporta e mi sopporta. È questo l’aspetto più importante, è la nostra forza”.

Dalla scelta quotidiana delle materie prime al mercato fino alla tavola, la sua cucina innova senza mai tradire le radici. Una visione premiata negli anni dal giornalista Davide Paolini, dall’Accademia Italiana della Cucina e dalle più prestigiose guide gastronomiche nazionali.

“Grazie Flavio, a te e a tutta la tua splendida famiglia – concludono Trufelli, Marcolini e Di Remigio – per aver valorizzato in questo mezzo secolo le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio e per continuare a farlo, ogni giorno, con lo stesso identico sorriso del primo giorno. Tantissimi auguri per questo storico compleanno da tutta la grande famiglia Confcommercio!”