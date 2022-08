50 Top pizza 2022, a Pesaro una delle nove pizzerie eccellenti delle Marche

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – È un rito che si consuma ogni anno quello dell’attesa del verdetto di “50 Top Pizza”, la più influente guida del mondo del più amato tra i lievitati ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, che, periodicamente, stila la lista delle migliori pizzerie italiane e del mondo.

Presentata qualche giorno fa al Teatro Mercadante di Napoli, la prestigiosa guida serba anche quest’anno una bella sorpresa per Pesaro che vede, unica in città, una delle sue realtà campeggiare per la terza volta tra le Pizzerie Eccellenti d’Italia e nel 2017 comparire al 72° posto della classifica generale delle Top150 d’Italia. Si tratta di Farina, locale a due passi dal mare che dal 2012 sposa con la sua pizza artigianale tutta la filosofia local volta a promuovere il territorio con le sue eccellenze e con i suoi produttori.

Pubblicità

“Riuscire ad entrare in una guida così importante, dove ci sono le migliori pizzerie d’Italia e del mondo è una grande soddisfazione e uno stimolo per migliorarci sempre di più – racconta Paolo Severi, titolare di Farina – Come sempre, per questo risultato importante è doveroso ringraziare i clienti – continua – solo grazie alla loro frequenza, alla fiducia che ripongono quotidianamente in noi, troviamo sempre la motivazione giusta per investire nuove energie e puntare a nuovi obiettivi: diventare ogni giorno la pizzeria che sogniamo di essere”.

Accanto a Farina, unica realtà per Pesaro e provincia, sono solo altre 8 le pizzerie Eccellenti delle Marche selezionate dalla guida, tre nell’anconetano, altrettante nell’ascolano, una nel fermano e nel maceratese. A queste si aggiungono poi altre due realtà inserite fra le top 100 Italia, una nel fermano e una nell’ascolano.

“Un riconoscimento che inorgoglisce non solo gli artefici di questo successo – evidenzia l’assessore Enzo Belloni – ma tutta la città a riprova dell’ottima ristorazione che Pesaro sa offrire e che contribuisce a rafforzare l’attrattività turistica della nostra città. In particolare, è encomiabile che questo successo venga riconosciuto a Farina, un locale che da sempre veicola i valori dell’eccellenza dell’enogastronomia e dell’agroalimentare territoriale. Una vetrina importante – conclude Belloni – che mostra all’Italia e al mondo una bella realtà del nostro comune”.