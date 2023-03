8 marzo, iniziative tutto l’anno con le ‘Donne del Fare’ di Confcommercio Marche Nord

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – L’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, per Terziario Donna Confcommercio Marche Nord e tuta l’associazione di categoria è una data molto importante. Per ricordare, rimarcare, approfondire il ruolo, i diritti, la figura della donna è stato ideato un ricco e variegato programma di iniziative.

«Vogliamo che i riflettori sull’universo femminile – spiegano la presidente di Terziario Donna Patrizia Caimi e il vicedirettore di Confcommercio Marche Nord Agnese Trufelli – non rimangano accesi solo l’8 marzo. Di diritti, parità di genere, del ruolo della donna nel mondo del lavoro, di tutela e promozione della imprenditoria femminile è necessario parlare ogni giorno. Le donne rappresentano una risorsa fondamentale per la crescita e lo sviluppo. È fondamentale prestare attenzione non solo sulla questione femminile e sul ritardo italiano nel divario tra occupazione femminile e maschile soprattutto post pandemia, ma anche la complessità del ruolo della donna nella gestione della vita privata e lavorativa. Per questo abbiamo deciso di onorare le donne di Confcommercio, quindi le donne del fare, attraverso un calendario di iniziative importanti con appuntamenti che verranno promossi per tutto il 2023, che spaziano dalla cultura alla formazione, per far sì che vengano riconosciuti il loro ruolo e le loro competenze ogni giorno dell’anno».

Pubblicità

Primo appuntamento il 17 aprile: visita all’azienda di Brunello Cucinelli, realtà imprenditoriale in grande espansione e di notevole successo.

A settembre Confcommercio Marche Nord ospiterà gli Stati Generali delle Donne, momento per approfondire le varie tematiche che riguardano l’universo femminile.

Spazio alla formazione con due corsi: uno di social media marketing per le imprenditrici e i dipendenti delle aziende di Terziario Donna e l’altro, con cadenza mensile, per accrescere le capacità, la consapevolezza e il ruolo delle donne dirigenti di Terziario Donna; un progetto pilota che può essere portato anche a livello nazionale.

Cultura e arte protagonisti con la presentazione del libro ‘Metaura e le altre’ di Anna Maria Matteucci, direttrice onoraria dei musei di Fossombrone che parla di cinque donne della città che hanno fatto la storia ed una mostra fotografica con un concorso sulle donne al lavoro.

Le date degli appuntamenti verranno comunicate nelle prossime settimane.