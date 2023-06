A Cagli, Serrungarina e Urbino un ponte con i Week-end Gastronomici di Primavera

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Penultimo fine settimana con i Week-end Gastronomici, giunti alla 40esima edizione, ideati e organizzati da Confcommercio Marche Nord. In programma fino all’11 giugno, vedono protagonisti ben 46 ristoranti, distribuiti in 30 località. ‘Itinerari nell’entroterra della provincia di Pesaro Urbino e nel Montefeltro’ il sottotitolo della manifestazione, tra le più longeve e di successo della intera regione Marche, promossa con il prestigioso patrocinio dell’Enit Agenzia Nazionale del Turismo, e il sostegno di Camera di Commercio delle Marche, Riviera Banca. Gruppo Hera e Prosciutto di Carpegna. Viatico dei Week-End l’ormai celebre libretto, oggetto di collezione, con le date, i ristoranti aderenti, cenni sulle località e soprattutto i vari menu proposti, tutti diversi tra loro, a un prezzo promozionale, più che conveniente. Enogastronomia e non solo. La manifestazione è l’occasione, infatti, per visitare i meravigliosi borghi dell’entroterra, quelli dell’Itinerario della Bellezza e non solo. Nelle guide non manca una presentazione dei luoghi con tanto di suggestive immagini.

Venerdì 2 e domenica 4 giugno saranno 3 i ristoranti coinvolti: La Tagliata (Colli al Metauro), Le Fontane (Cagli), Nenè (Urbino).

Venerdì 2 giugno

LA TAGLIATA Colli al Metauro Serrungarina via Mombaroccese, 19/A tel. 0721.893009 – 333.6679603 trattoria.latagliata@libero.it

Il menù: Insalatina di verdure primaverili con focaccia, salame nostrano e pecorino fresco Lasagne agli asparagi e prosciutto cotto Gnocchetti fatti a mano al ragù d’anatra Arista di maiale Spiedino di pollo sabbiato Funghi trifolati Insalata mista Panna cotta alla vaniglia e fragole Vini: “La Ripe” Bianchello del Metauro Az. Lucarelli in bottiglia d.o.c. “Carticetum” Colli Pesaresi Az. Galiardi in bottiglia d.o.c. Bianchello del Metauro e Sangiovese Fiorini in caraffa

LE FONTANE Cagli Strada Cagli-Pergola, 126/A tel. 0721.790148 – 335.8356863 info@le-fontane.com

Il menù: Carpaccio di cinturello con insalata ortolana Crostino e polenta al tartufo Salumi casalinghi Frittata con erbe di campo Mezzemaniche con ragù bianco di marchigiana e funghi di bosco Maltagliati con asparagi, guanciale e pomodorini Scaloppa di “Nino” al tartufo nero Agnello allo spiedo Patate arrosto Crostata di more e salsa al caffè Vini: Torre d’Acquaviva Calafoglia vino bianco biologico e L’Uccellata Vino Rosso Biologico in bottiglia d.o.c.

Domenica 4 giugno

NENÈ Urbino via Ca’ Frate, 3 loc. Crocicchia tel. 0722.2996 – 337.659269 nene@neneurbino.com

Il menù: Vellutata di melanzane con olio D.o.p. Cartoceto e crostini di pane azimo Trancio di pizza Rossini e Raffaello con tartufo nero estivo (Pizze Terre Rossini e Raffaello) Casciotta d’Urbino d.o.p. grigliata Salsiccia nostrana stagionata Farro bio con pesto d’ortica Risotto all’ortica Tacconi di Fratte Rosa con funghi porcini Capocollo di maiale al forno a legna con salsa vellutata e tartufo nero estivo Patate dell’Appennino al forno a legna al rosmarino Tacchino in sautè con Roveja Mix di verdure cotte con lardo battuto Crostata della casa con confettura biologica Vini: Bianchello e Sangiovese Cantine Guerrieri, Di Sante e Bruscia in bottiglia d.o.c.

per partecipare ai “Week end Gastronomici 2023” occorre prenotarsi telefonicamente, direttamente ai ristoranti prescelti, indicando il numero dei presenti. il successo riscosso dall’iniziativa ha evidenziato la necessità di una tempestiva prenotazione ben più anticipata rispetto al termine segnalato, poiché alcuni esercizi coprono spesso le proprie possibilità di sistemazione già settimane prima. la prenotazione è impegnativa per l’esercente, ma anche per il cliente, che potrebbe essere chiamato a rispondere del danno emergente, derivante al gestore, dall’eventuale mancata presenza senza tempestiva disdetta. il carattere eccezionale dell’iniziativa non consente agli operatori di praticare sconti per “bambini” che occupano un posto a tavola o sono presenti in sala.

Nel sito confcommerciomarchenord.it è possibile scaricare il libretto-guida con tutti gli appuntamenti.