A Cantiano si è concluso il Trofeo Masaf – Monta da Lavoro

0 Condividi Facebook Twitter

Cantiano (PU) – Domenica 8 Giugno 2025. Si è conclusa presso il Centro Ippico La Badia a Cantiano (PU) il Trofeo MASAF – Monta da Lavoro, organizzata dalla Fitetrec Ante Marche, manifestazione del cavallo italiano da sella, finanziato e patrocinato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Anche quest’anno, quindi, Cantiano è stata inserita tra le tappe del calendario delle manifestazioni dei giovani cavalli italiani da sella. Questo risultato, rappresenta un riconoscimento alle eccellenze di questo territorio, esaltate grazie all’impegno di chi ogni giorno si prodiga per la pratica di questo sport affascinante. Alla tappa del 7-8 Giugno hanno preso parte esemplari di varie razze equine italiane, tra cui: Cavallo del Catria, Bardigiano, Sella Italiano, Murgese, Maremmano, Haflinger ed altre, a testimoniare il sempre maggiore interesse che gli amanti dell’equitazione nutrono verso le razze equine italiane.

“Il nostro impegno a favore del comparto è sempre stato costante ed efficiente. Grazie a quest’impegno è stato possibile assicurare le risorse necessarie allo sviluppo del settore ippico e per garantire in particolare la tutela della razza marchigiana del Cavallo del Catria, unica razza equina autoctona della Regione Marche, considerata a rischio d’estinzione fino a poco tempo fa ed ancora oggi tenuta sotto stretta osservazione”. Così il Presidente della Commissione Agricoltura presso la Camera dei Deputati, On. Mirco Carloni.

Pubblicità

“Abbiamo agito con decisione, a partire dalla Legge Regionale di Valorizzazione del Cavallo del Catria, che ha previsto un finanziamento di 12.000 euro all’anno per la promozione di questa razza che stava rischiando l’estinzione e che oggi invece conta un numero sempre crescente di capi, da meno di mille a quasi millecinquecento capi. A livello di Governo e Parlamento”, continua Carloni, “posso affermare che stiamo lavorando intensamente per rendere l’ippica italiana competitiva, per creare nuove dimensioni di mercato e quindi per farne un volano di crescita economica della Nazione. Abbiamo finanziato attività di promozione e valorizzazione per far uscire questo settore dalla “nicchia”, e abbiamo adottato misure volte a favorirne lo sviluppo, come l’IVA agevolata al 5% per la cessione di cavalli vivi destinati a finalità non alimentari, nonché lo stanziamento, con la Legge di Bilancio 2025, di 7 milioni di euro per il 2025 a sostegno dell’ammodernamento degli ippodromi, e 3 milioni per l’incremento del montepremi delle corse ippiche. Complessivamente, l’investimento nel comparto, per quanto riguarda i finanziamenti diretti e in conto capitale, ammontano a più di 37 milioni per il 2025,” conclude Carloni.

Il Presidente Carloni, infine, ha espresso le sue più vivide congratulazioni a Giacomo Biacchi (in foto) e Filippo Gozzi, risultati vincitori nelle varie categorie previste.