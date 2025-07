A Cartoceto presentato il nuovo Polo performativo multisensoriale

0 Condividi Facebook Twitter

Cartoceto (PU) – Presso il Teatro del Trionfo di Cartoceto questa mattina è stato presentato il “Polo performativo multisensoriale”. Un ambizioso progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale, in particolare dal primo cittadino Enrico Rossi che, mira a trainare un nuovo ed indispensabile sviluppo socioeconomico di un bellissimo borgo come Cartoceto. Il Teatro del Trionfo verrà trasformato in uno spazio immersivo e multisensoriale offrendo una nuova immagine attraverso la tecnologia ma, rimanendo legati alla storia, alla cultura e alla tradizione che Cartoceto ha e che non vuole assolutamente perdere. Presenti all’inaugurazione il Sottosegretario della Cultura Sen. Lucia Borgonzoni, l’Onorevole Giorgia Latini, Vicepresidente Commissione Cultura della Camera dei deputati e il Magnifico Rettore Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori.

A fare gli onori di casa il Sindaco Enrico Rossi che ha voluto sottolineare la grande soddisfazione per aver raggiunto, dopo un lungo e costante lavoro, l’obiettivo prefissatosi diversi anni fa.

Pubblicità

“Ora, il Polo performativo multisensoriale – afferma il Sindaco – ha un nuovo ed importante traguardo da raggiungere, quello di dare ad un bellissimo borgo come Cartoceto, nuove prospettive, nuove opportunità di crescita sia culturalmente parlando, sia socioeconomiche trasportando con sé tutte quelle eccellenze agroalimentari che da sempre la contraddistinguono”.

“Sono molto orgogliosa e contenta – afferma l’Onorevole Giorgia Latini – di essere qui a Cartoceto per presenziare ad un progetto socio-culturale così importante e non da meno, unico in Italia come il Polo performativo multisensoriale e mi congratulo con Enrico Rossi per la sua visione, caparbietà e la grande determinazione avuta per raggiungere un obiettivo davvero importante, non solo per Cartoceto ma per tutta la Regione Marche”.

di Giuseppe Frassinelli