A Cartoceto ultimo appuntamento con Trionfo Gourmet

Cartoceto (PU) – Si terrà venerdì 8 dicembre presso il suggestivo Teatro del Trionfo di Cartoceto il terzo ed ultimo appuntamento della rassegna “Trionfo Gourmet“. Grande successo per le precedenti due date, che hanno registrato il tutto esaurito, la rassegna continua a conquistare il palato degli appassionati di alta cucina e dei degustatori di buona musica.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Cartoceto con il supporto del Consorzio Olio DOP Cartoceto, Food Brand Marche, AIS Pesaro Urbino, Valli a Scoprire, Confcommercio – Itinerario della Bellezza e Marche Tourism, si colloca all’interno delle strategie della Regione Marche, finalizzate a valorizzare il patrimonio agroalimentare, promuovere l’enoturismo e l’oleoturismo, nonché mettere in luce le eccellenze culturali e artistiche della regione.

Per l’ultimo appuntamento, due maestri della cucina, Lucio Pompili del Symposium e Mirko Cervellera del ristorante Levante di Fano, uniranno le loro abilità per creare un’esperienza gastronomica unica e indimenticabile. L’accompagnamento musicale sarà curato dal Seem Sax Quartet, in collaborazione con il Conservatorio Rossini di Pesaro, che proporrà un affascinante viaggio musicale dal mondo di Rossini al panorama contemporaneo e alla colonna sonora cinematografica.

Il tema dell’evento, “Rossini, il pop, il cinema: armonie di un percorso”, è un progetto costruito ad hoc, partendo dalle radici del maestro pesarese Gioachino Rossini e abbracciando le evoluzioni della musica fino alle atmosfere suggestive della cinematografia.

