A Colli al Metauro giornata formativa sulla nuova legge urbanistica

Colli al Metauro (PU) – La nuova legge urbanistica della Regione Marche e i riflessi tributari per i Comuni, una giornata di formazione organizzata dall’Ufficio tributi associato dei Comuni di Colli al Metauro, Cartoceto, Isola del Piano, Fossombrone e Sant’Ippolito.

La giornata formativa fortemente voluta dal Comune di Colli al Metauro capofila dell’ufficio associato tributi si è svolta venerdì 21 marzo nel Municipio Montemaggiore al Metauro ed ha visto la partecipazione dei Comuni di Fano, Pesaro oltre che della Regione Marche. Un’importante e proficua giornata di studio con il docente Anutel Andrea Giglioli del Comune di Reggio Emilia che ha portato ad esempio il lavoro svolto dal Comune dopo la nuova legge Regionale dell’Emilia-Romagna.

La nuova legge regionale urbanistica, vigente dal primo gennaio 2024, prevede nella “funzione strutturale”, ovvero nella parte pianificatoria, l’identificazione di aree con destinazione d’uso definita senza l’esplicitazione delle regole edificatorie, determinando un allargamento della forbice tra l’analisi fiscale e quella urbanistica.

Con la definizione del PUG Piano Urbanistico Generale Unico di nuova formulazione non saranno irrilevanti gli effetti sul gettito dell’IMU e le conseguenze sui bilanci comunali, per tale ragione è indispensabile analizzare il fenomeno e non arrivare impreparati a questo cambiamento sostanziale sia per i proprietari/contribuenti che per il Comune che deve fornire il giusto supporto al contribuente e analizzare i riflessi sul gettito. Con questo nuovo approccio di definizione della pianificazione territoriale non si può prescindere dall’analisi estimativa sulle aree con valutazioni che variano a mano a mano che si avvicina l’edificabilità di diritto.

Afferma l’Assessore Primavera: “L’iniziativa è stata apprezzata e la giornata si è dimostrata molto produttiva grazie anche ai momenti di confronto con la regione. Non si pretendeva di trovare soluzioni ma di focalizzare le differenze di visione e sottolineare l’importanza del confronto. Sicuramente in questo la giornata di formazione ha raggiunto lo scopo e ciò anche grazie alle capacità e professionalità del relatore”.