A Confcommercio Marche Nord da luglio la gestione del ‘Circuito culturale e turistico’ di Cagli

Cagli (PU) – Dal 1° luglio Confcommercio Pesaro Urbino/Marche Nord ha acquisito in convenzione con il Comune la gestione del ‘Circuito culturale e turistico’ della città di Cagli. Da tale data il servizio Itinerario della Bellezza di Confcommercio gestirà il centro Iat, il museo archeologico e della via Flaminia e la torre martiniana del comune di Cagli.

Per il direttore generale Amerigo Varotti: «E’ una grande soddisfazione per la nostra struttura a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto sino ad oggi. Ricordo che Confcommercio gestisce già da diversi anni il museo dei Bronzi dorati e l’ufficio Iat di Pergola; la Rocca roveresca, il teatro Apollo e l’ufficio Iat di Mondavio; l’ufficio Iat, i musei, la pinacoteca, la Quadreria Cesarini e la chiesa di San Filippo di Fossombrone. Con Cagli città che fa parte del circuito dell’Itinerario della Bellezza, la sfida diventa veramente importante. Abbiamo contrattualizzato diversi collaboratori perché Cagli ha un patrimonio incredibile dal punto di vista storico, culturale e turistico. Pensiamo alla torre martiniana con la sovrastante rocca in fase di restauro, il museo archeologico e della via Flaminia e le tante chiese con un patrimonio artistico incredibile con opere del Lapis, di Giovanni Santi padre di Raffaello. A differenza di chi precedentemente faceva solamente l’usciere nei musei, programmeremo una attività promozionale e di comunicazione molto importante per accrescere la conoscenza di questi luoghi e siti museali, organizzeremo eventi e pacchetti turistici, qualificando il patrimonio straordinario delle chiese, San Domenico e San Francesco su tutte. L’auspicio è che a breve possano essere completati i lavori per la definitiva apertura del Soccorso Coverto. Sarebbe dal punto di vista promozionale un evento assolutamente straordinario che porterebbe tantissime presenze nella città di Cagli e in tutto il territorio».

Una data molto importante quella del primo luglio: «Il servizio culturale e museale di Confcommercio acquisisce un’altra perla: una grande soddisfazione per la nostra associazione e chi ha ideato e realizzato questo progetto ed un impegno ulteriore per il territorio e le sue imprese».

