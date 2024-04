A Fano Computer Sistemi inaugura la nuova sede

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Oggi pomeriggio è stata inaugurata a Fano la nuova sede di Computer Sistemi, azienda che da oltre quarant’anni pianifica, sviluppa e fornisce con successo soluzioni informatiche integrate. Al taglio del nastro, con i sei soci, sono intervenute anche Barbara Marcolini e Agnese Trufelli, rispettivamente vicepresidente e vicedirettore di Confcommercio Marche Nord, a cui Computer Sistemi è associata.

“Inauguriamo la nuova sede – ha esordito il presidente di Computer Sistemi Fabio Ciavaglia – con nuovi spazi ed uffici. Stiamo creando un ponte tra la vecchia e la nuova generazione di informatici. Stiamo introducendo Industria 5.0 dopo aver avuto successo con Industria 4.0, con tutte le certificazioni, tra cui quella regionale come ente accreditato alla formazione”.

“Siamo molto orgogliosi di partecipare ad un momento così importante per questa realtà imprenditoriale – hanno sottolineato Trufelli e Marcolini – che dal 1982 ha saputo diventare un punto di riferimento non solo per la città di Fano ma anche a livello provinciale e non solo. Un’azienda con oltre venti dipendenti che ora rinnova i propri spazi a dimostrazione della grande capacità imprenditoriale e volontà, dopo più di quarant’anni, di continuare a investire nel territorio, garantendo benessere socio-economico e la rigenerazione del tessuto urbano del nostro territorio”.