A Fano dal 28 al 31 luglio “Marche Winner Show”

Fano (PU) – 240 razze di cani diverse saranno al centro della mostra canina “Marche Winner Show” in programma al Codma di Fano dal 28 al 31 luglio. “Un’occasione per raccontare anche al pubblico – afferma l’assessore al turismo Etienn Lucarelli – uno dei rapporti più belli: quelli tra noi ed i nostri amici a quattro zampe. Ringrazio l’Enci per questo evento che da quest’anno diventa di livello internazionale. Le migliori razze verranno giudicate da giudici provenienti da tutto il mondo che decreteranno i migliori cani. Un’area quella del Codma che si presta ad attività ed eventi di questo tipo. Anche in questo caso questa tipologia di evento fa sì che la nostra attività turistica possa essere arricchita, annoverano un pubblico diverso che può conoscere così la nostra città”.

“Abbiamo avuto circa 2000 cani – spiega Claudio Giada presidente provinciale Enci – da tutto il mondo che parteciperanno a questa manifestazione. Ogni giorno verranno selezionati i migliori cani di una specifica razza e nella giornata di domenica verranno decretati i migliori 3 cani. Siamo felici di ospitare il gruppo cinofilo di Jesi, Fabriano e quello di Ancona che ringrazio per aver aderito”.

