A Fano il convegno su amministrazione condivisa e co-progettazione

Fano (PU) – Ampia partecipazione per il convegno su amministrazione condivisa e co-progettazione tenutosi nei giorni scorsi a Fano, organizzato da Acli Pesaro Urbino con CSV Marche Ets (Centro servizi per il volontariato), Forum Terzo Settore Marche, Fondazione Libera.mente Ets e realtà del terzo settore locale, con il patrocinio del Comune.

Oltre 80 presenze, tra amministratori regionali e locali, e rappresentanti di organizzazioni del terzo settore, hanno gremito la sala di rappresentanza della Fondazione Carifano, seguendo con vivo interesse gli interventi dei relatori intervenuti, che hanno relazionato su processi e strumenti dell’amministrazione condivisa, spaziando dalle indicazioni della normativa – Codice terzo settore e sentenza 131/2020 della Corte costituzionale – all’effettiva applicazione sui territori, passando per alcune buone prassi già realizzate. Dopo i saluti istituzionali, affidati al Presidente della Fondazione Carifano Giorgio Gragnola e all’Assessore comunale al welfare Dimitri Tinti, il portavoce del Forum terzo settore Marche Diego Mancinelli e Simone Bucchi, presidente del CSV Marche Ets hanno introdotto i lavori sottolineando nei rispettivi ruoli l’obiettivo comune di promuovere sui territori e nel confronto con la Regione l’applicazione dell’amministrazione condivisa.

“È stato un momento formativo e di confronto molto positivo – commenta Maurizio Tomassini, della direzione nazionale Acli, che ha moderato il convegno – grazie a una presenza qualificata sia di relatori che di partecipanti. Ne usciamo con un obiettivo chiaro: impegnarci per arrivare a una legge sull’amministrazione condivisa anche a livello locale, anche perché esistono già esperienze di riferimento”.

In quest’ultima direzione è andato l’intervento di Erika Capasso, Delegata alle politiche per il Terzo settore del Comune di Bologna, che ha illustrato il nuovo Patto per l’amministrazione condivisa tra Comune, terzo settore e reti civiche: un documento programmatico, frutto di un percorso di ascolto e partecipazione, avviato un anno fa, con oltre 350 realtà del terzo settore per discutere insieme su come migliorare gli strumenti di collaborazione della città, in termini di servizi, attività e gestione spazi. Il ruolo importante che un organismo come il Forum Terzo settore può rivestire in questi processi è stato al centro dell’intervento di Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Nazionale Terzo settore, mentre il ricercatore sociale Pier Paolo Inserra ha sottolineato come si può sviluppare un processo partecipato, evidenziando però anche alcuni nodi irrisolti sia da parte del Terzo settore che della Pubblica amministrazione. In conclusione, il docente dell’Università La Sapienza di Roma Giovanni Devastato, ha approfondito le origini dell’amministrazione condivisa, di cui si trovano alcune formulazioni già nella legge 328/2000 con i Piani di zona; una sfida culturale dunque che viene da lontano, ma è attualissima e richiede di immaginare, improntare e coltivare prassi collaborative.

L’incontro può essere rivisto sulla pagina Fb di Ondaliberatv.