A Fano le finali regionali 2023 Csi Marche degli sport di squadra

Ancona – Il Consiglio Regionale del CSI (Centro Sportivo Italiano) delle Marche ha stabilito che le Finali Regionali degli Sport di Squadra, valide per la qualificazione ai Campionati Nazionali CSI, quest’anno si svolgeranno a Fano, dove tornano dopo esservi già approdate nel 2017. Domenica 25 giugno, dunque, la città della Fortuna ospiterà questo importante evento sportivo, che farà convergere nella nostra città circa 200 persone da tutta la Regione tra atleti e atlete, arbitri, allenatori, staff organizzativo e dirigenti.

Le Finali Regionali interesseranno le seguenti discipline: Calcio a 7, Calcio a 5 e Pallavolo Mista, anticipate giovedì 22/06 sera dall’antipasto in salsa tutta maceratese tra Gruppo 82 Tolentino e Gladiatores Matelica, che ha visto il successo dei tolentinati al termine di un match incerto e vibrante fino all’ultimo.

La Cooperativa Tre Ponti ospiterà Calcio a 7 e Calcio a 5; in particolare anche nel Calcio a 7 la finale sarà tutta maceratese e vedrà opporsi SSD Moglianese e United Montecosaro, con la terza piazza già assegnata alla squadra Da Enry si Mangia e il quarto posto a San Cristoforo (entrambe queste ultime squadre appartenenti invece al Comitato fanese).

Il Calcio a 5 vedrà sfidarsi ASD World Fire del Comitato di Ancona e CSI Montefiore da Ascoli Piceno; sono già risultati terzi classificati i civitanovesi di La Boca, mentre il quarto posto è andato ai fanesi di Bruscia Impianti. Per la Pallavolo Mista, invece, si giocheranno in contemporanea due partite: a Bellocchi la Finale tutta fanese per il 3°-4° posto tra MC Energy e Conti On Fire, mentre nella Palestra della Nuova Scuola Primaria di Cuccurano andrà in scena il pentitissimo derby maceratese tra Puma Volley e TvCSI.

Al termine delle gare, presso la Cooperativa Tre Ponti si svolgerà il pranzo associativo per tutti atleti, dirigenti e arbitri nel corso del quale saranno svolte le premiazioni.

L’iniziativa è realizzata con il patrocino e la compartecipazione del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa delle Marche, che si ringrazia per il supporto.