A Fano le spiagge saranno più accessibili e inclusive

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Fano (PU) – Procedono speditamente i lavori per la realizzazione del nuovo percorso di accessibilità al mare a Ponte Sasso. L’intervento rientra nel progetto promosso dal Comune di Fano, attraverso l’Ufficio Turismo, che ha ottenuto un finanziamento complessivo di 300 mila euro per la realizzazione di infrastrutture e servizi destinati a favorire l’accesso alle zone costiere da parte delle persone con disabilità o con ridotta mobilità. Il progetto per l’eliminazione delle barriere architettoniche è stato illustrato questa mattina, 28 luglio, alla Mediateca Montanari, nell’ambito dell’evento dedicato a “Shaping Inclusive Tourist Experiences” (SITE), progetto cofinanziato dal programma Interreg Italia-Croazia.

Gli interventi interessano due aree del litorale fanese: Ponte Sasso, a cui sono destinati circa 200 mila euro, e la Sassonia, dove sarà realizzata un’ulteriore opera del valore di 100 mila euro. Le risorse sono state intercettate nell’ambito del progetto SITE e del programma regionale “Marche for All”, dedicato alla promozione di un turismo accessibile e inclusivo. A Ponte Sasso è in corso la realizzazione di un percorso tattile e di un collegamento più agevole e sicuro verso la spiaggia e il mare. L’intervento prevede anche la realizzazione di un palco accessibile, destinato a ospitare concerti, spettacoli ed esibizioni di band, con l’obiettivo di rendere l’area non soltanto più fruibile, ma anche un luogo di incontro, socialità e partecipazione. previsti anche arredi inclusivi, pensati per rispondere alle differenti esigenze degli utenti e migliorare la qualità complessiva degli spazi costieri.

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In Sassonia, oltre alla realizzazione di un camminamento accessibile verso il mare, sono previste strutture per offrire riparo dal sole e basi in legno che consentiranno alle persone con disabilità o con ridotta mobilità di sostare e fruire della spiaggia in condizioni di maggiore comfort, autonomia e sicurezza. L’obiettivo è garantire una maggiore accessibilità alle spiagge, favorendo la piena fruizione del litorale da parte delle persone con disabilità, con ridotta mobilità e delle loro famiglie.

«Il mare non può essere un luogo accessibile soltanto ad alcuni: è un patrimonio della comunità e deve poter essere vissuto da tutti», afferma il sindaco Luca Serfilippi. «Con questo investimento interveniamo concretamente per abbattere le barriere, migliorare i percorsi e realizzare servizi capaci di garantire maggiore autonomia, sicurezza e dignità alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Non parliamo soltanto di opere materiali, ma di un nuovo modo di progettare la città e i suoi spazi pubblici, mettendo al centro le persone e i loro bisogni reali».

«Ponte Sasso e Sassonia rappresentano due aree importanti del nostro litorale e saranno interessate da interventi strutturati, non da soluzioni provvisorie», prosegue Serfilippi. «A Ponte Sasso nascerà anche uno spazio capace di ospitare eventi e spettacoli, mentre in Sassonia saranno realizzati servizi che permetteranno di vivere la spiaggia in maniera più autonoma e confortevole. Il lavoro dell’Ufficio Turismo ci ha consentito di intercettare risorse significative e di costruire un progetto che unisce accessibilità, accoglienza, cultura e qualità urbana. Vogliamo che Fano diventi sempre più una destinazione turistica aperta, moderna e realmente inclusiva».