A Fano sfornati nuovi aspiranti pizzaioli

Fano (PU) – Si è chiuso con successo il nuovo corso per pizzaioli (il sedicesimo), organizzato da CNA Agroalimentare di Pesaro e Urbino e da Form.Art Marche che si è tenuto a Fano nella sede della Protezione civile Mattei. Altri promettenti pizzaioli provenienti da tutta la provincia hanno ottenuto l’attestato di partecipazione rilasciato da CNA di Pesaro e Form.Art al termine del corso della durata di 30 ore tenuto dai maestri Foster Fronzi e Michele Gargamelli che hanno addestrato i corsisti nella preparazione delle varie tipologie di pizza non trascurando nulla nei processi della lavorazione: dall’impasto alla lievitazione; dalla scelta degli ingredienti alla cottura, fino al tipo di farcitura. Insomma ogni segreto per sfornare un prodotto di alta qualità. Al termine è stato rilasciato ai corsisti, anche l’attestato Haccp.

“E’ stato un altro successo, a dimostrazione che questo tipo di corsi incontrano non solo i favori e i gusti del pubblico, ma perché offrono reali opportunità di lavoro. E infatti per qualcuno – dice il direttore CNA di Pesaro e Urbino, Claudio Tarsi – è diventata negli anni una vera e propria passione; per altri invece un lavoro. Anche in questi anni di crisi, che hanno visto la chiusura di tante imprese nei settori più tradizionali, le pizzerie non solo hanno continuato a lavorare, ma sono anzi aumentate di numero creando nuovi posti di lavoro”.

“Le attività di lavorazione (sia al taglio che al piatto), si sono in questi anni specializzate – dice il responsabile di Cna Agroalimentare Pesaro e Urbino , Claudio Salvi – pizze integrali, biologiche, senza glutine, preparate con farine speciali e materie prime del territorio, lievito madre, pizze gourmet; insomma pizze sempre più gustose, sane e fragranti. Aspetti che il corso ha cercato di approfondire e mettere in pratica con la preparazione e cottura di centinaia di pizze”.

CNA Agroalimentare è a disposizione delle attività di ristorazione che ne faranno richiesta per segnalare i nominativi dei corsisti che hanno ricevuto l’attestato dato il loro assenso e che si offrono per eventuali assunzioni. Sarà compito dell’associazione incrociare domanda e offerta.

Un altro corso per piazzaioli è in fase di organizzazione. Per contatti: 348-7009516