A Fermignano record di pubblico per il 58^ Palio della Rana

0 Condividi Facebook Twitter

Fermignano (PU) – Il giorno dopo la conclusione del 58^ Palio della Rana è tempo di bilanci per la manifestazione più sentita di Fermignano. Il clima quasi estivo ha richiamato tantissime persone nei tre giorni della manifestazione e il resoconto del sindaco Emanuele Feduzi non può che essere positivo: “Un Palio da ricordare con turisti da tutta Italia. A fine Palio abbiamo contato circa 13mila ingressi, un vero record di pubblico per la nostra manifestazione che testimonia quanto di buono fatto in questi anni e la crescita di tutti i comparti che compongono il ricchissimo calendario di questi tre giorni. Il bel tempo sicuramente ha aiutato e ogni angolo di Fermignano è stato riempito da turisti e visitatori che hanno potuto apprezzare l’accoglienza fermignanese e le tante bellezze del nostro paese. Nei tre giorni di festa abbiamo contato più di cento camper che coi loro equipaggi hanno potuto vivere la festa, provenienti dal Lazio, dall’Abruzzo e perfino dalla Sicilia. Proprio per questo Fermignano è diventata “Città Amica dei Camperisti”, riconoscimento che ci onora e che vogliamo sviluppare per mettere in campo nuove sinergie turistiche”.

Il successo sul campo di gara, quello della corsa con le rane in carriola, è andato alla contrada La Torre, con relativi festeggiamenti proseguiti fino a notte fonda, ma, in fin dei conti, il successo è stato di tutta la manifestazione, magistralmente diretta dalla Pro Loco: “Intorno all’evento ruotano oltre mille persone -continua il Sindaco- che a vario titolo partecipano alla riuscita del Palio. È molto importante lo spirito di comunità che si crea e si rafforza in queste giornate. Il successo è stato anche delle Taverne delle Contrade, prese d’assalto da buongustai alla ricerca dei piatti della tradizione, che hanno segnato un livello davvero molto alto.

Pubblicità



Mi piace ricordare anche il gemellaggio siglato con i comuni toscani di Civitella Paganico e San Casciano dei Bagni, dove hanno luogo altre manifestazioni storiche legate alla rana: sta nascendo un bel progetto di valorizzazione di cui abbiamo gettato le basi e che sembra poter andare avanti con importanti obiettivi”.