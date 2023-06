A Folgaria buone prestazioni per le atlete dell’Aurora Fano

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – L’aria di Folgaria è un po’ come quella di casa per l’Aurora Fano di ginnastica ritmica, che sulla pedana del Palaghiaccio ha sempre dimostrato di trovarsi a proprio agio dacché quello in Trentino è diventato un appuntamento fisso per i campionati nazionali Assoluti Individuali e d’Insieme.

Le brave ginnaste fanesi lo hanno confermato anche nell’edizione 2023, nel corso della quale ha in particolare ottenuto brillanti risultati Giulia Dellafelice (2005). Nell’Individuale la Dellafelice si è infatti ritagliata uno spazio importante a dispetto dell’agguerritissima concorrenza, costituita da rivali protagoniste con le rispettive società nell’ultimo campionato di serie A e non solo. Per lei un’eccellente sesta posizione nell’all-around, che comprende le prove con tutti e quattro gli attrezzi della disciplina e nel quale la compagna di squadra Nicole Tammaro (2006) è invece terminata quattordicesima senza comunque sfigurare, con l’aggiunta degli altrettanto prestigioso quarto posto nella finale alle clavette e sesto alla palla.

Pubblicità

Tutte le gare sono state dominate dalla chiaravallese Sofia Raffaeli del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, campionessa del Mondo in carica e stella della Ginnastica Fabriano. L’Aurora Fano si è inoltre classificata quinta nella finale della categoria Giovanile d’Insieme, dove si è qualificata con Virginia Galeazzi (2010), Martina Pazzaglia (2008), Linda Della Rosa (2009), India Battistini (2009) e Giada Ferretti (2008) da titolari e Matilde Nigro (2011) nel ruolo di riserva. Nella specialità 10 clavette le ragazze allenate da Laura Zacchilli e Nani Londaridze hanno riportato un punteggio complessivo di 23,250, che le ha collocate alle spalle del 25,100 della Ginnastica Opera Roma e dell’Eurogyminica Torino, del 23,900 della Braccio Fortebraccio Perugia e del 23,750 della Pontevecchio Bologna. Un altro bel piazzamento per il plurititolato club diretto da Paola Porfiri, coinvolta nelle premiazioni in veste di team manager della nazionale azzurra della ritmica.