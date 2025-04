A Fratte Rosa consegnato il nuovo scuolabus

0 Condividi Facebook Twitter

Fratte Rosa (PU) – In questo caso insieme al Comune di Fratte Rosa e alla Fondazione Cassa di Risparmio la Regione Marche ha permesso l’acquisto di un nuovo scuolabus per il trasporto scolastico in sicurezza per i bimbi che frequentano la Scuola Primaria di Fratte Rosa, la prima che ha adottato il metodo didattico Montessori nella Provincia di Pesaro Urbino.

Una vera e propria eccellenza con oltre 60 anni alunni che provengono anche dai territori circostanti.

È così che si combatte la desertificazione dei territori interni e si assicura il nostro futuro, il futuro di queste comunità: assicurare a giovani e famiglie le opportunità e i servizi che gli permettano di continuare a vivere dove sono cresciuti. In soli 48 mesi la Giunta Acquaroli ha dato sostanza al concetto di filiera istituzionale con 130 milioni di euro di finanziamenti a fondo perduto per Comuni e Provincie che hanno attivato interventi di miglioramento della rete stradale locale, di edilizia scolastica, di rigenerazione urbana, di conservazione e valorizzazione delle mura storiche e per l’acquisto di mezzi di trasporto ad uso pubblico per oltre 165 milioni di euro.

La Regione è vicina ai Comuni, dai grandi ai piccoli centri, perché la Regione è madre e non matrigna e vuole garantire, come tutti gli altri enti e istituzioni, a tutti i nostri bambini la sicurezza e la possibilità di vivere laddove vogliono vivere, quindi anche nel nostro entroterra.

Ed è bello essere di nuovo alla Scuola Primaria di Fratte Rosa dove nel 2022 per l’inizio dell’anno scolastico abbiamo installato nelle aule impianti di ventilazione meccanica controllata che assicurano la qualità dell’aria con un altro contributo a fondo perduto di 36.000 euro. Una misura innovativa e tecnologicamente performante che la Giunta Acquaroli ha adottato per prima in Italia investendo oltre 10 milioni di euro per la salubrità degli ambienti vissuti da studenti, insegnanti e personale scolastico.

“È un piacere rivedere molti di quei bambini, alcuni dei quali oggi sono quasi adolescenti. Perché il nostro futuro, specie nei territori interni, passa proprio da loro: stiamo lavorando con pragmatismo proprio per questo”. Le parole dell’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici Francesco Baldelli, questa mattina, all’inaugurazione del nuovo scuolabus di Fratte Rosa.