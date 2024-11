A Gabicce Mare inaugurazione del “Bosco Urbano Fiamme Gialle”

0 Condividi Facebook Twitter

Gabicce Mare (PU) – Il 22 novembre, in contiguità con il 21 novembre “Giornata Nazionale degli Alberi”, è ricorrenza che nasce allo scopo di valorizzare il ruolo fondamentale che boschi e foreste svolgono per il nostro ecosistema, nel territorio del Comune di Gabicce Mare è stata inaugurata un’area boschiva urbana, con la piantumazione di 250 alberi tra tigli, lecci, aceri, roverelle, querce ed altri, selezionati nel rispetto della tipicità territoriale, realizzata grazie alla sinergica collaborazione tra l’Ente locale e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino.

L’area boschiva, intitolata “Bosco Urbano Fiamme Gialle”, sita in una zona di particolare pregio paesaggistico, in prossimità dell’istituto comprensivo statale “G. Lanfranco” e a ridosso del Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo, è sorta attraverso la piantumazione di 250 alberi donati dal Corpo della Guardia di Finanza, da sempre attento alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente, al Comune di Gabicce Mare per celebrare la ricorrenza del 250° Anniversario della Fondazione del Corpo (1774-2024). L’importante iniziativa green è stata celebrata con un evento d’intitolazione alla presenza del Prefetto di Pesaro e Urbino, dott.ssa Emanuela Saveria Greco, e del Comandante Regionale della Guardia di Finanza per le Marche, Gen. B.

Pubblicità

Nicola Altiero, con l’intervento di altre numerose Autorità regionali e provinciali, nonché di docenti e di alunni dell’Istituto Comprensivo statale “G. Lanfranco” di Gabicce Mare. La manifestazione ha visto, in primo luogo, la piantumazione di due lecci, da parte del Sindaco di Gabicce Mare, Avv. Marila Girolomoni, e del Gen. B. Nicola Altiero, simboleggiante la messa a dimora dell’intera area boschiva già realizzata nei giorni scorsi. In un secondo momento, il Prefetto e il Sindaco di Gabicce Mare, accompagnati dal Comandante Regionale Marche e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino, Col. t.ST Paolo Brucato, hanno proceduto alla scopertura della targa e al taglio del nastro d’inaugurazione dell’area boschiva.

La manifestazione si è conclusa con la benedizione del Bosco Urbano da parte dell’Arcivescovo di Pesaro, Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado, Mons. Sandro Salvucci. La collaborazione delle Fiamme Gialle con il Comune di Gabicce Mare, firmatario della “Carta delle città europee per un modello urbano sostenibile”, da sempre impegnato nelle politiche green a sostegno dell’ecosistema e all’avanguardia nelle iniziative volte a diffondere la cultura della sostenibilità e della tutela dell’ambiente, evidenzia la volontà di entrambe le Amministrazioni di contribuire fattivamente alla tutela del nostro Pianeta a vantaggio delle giovani generazioni.

La realizzazione del “Bosco Urbano Fiamme Gialle” proprio in prossimità dell’istituto comprensivo statale “G. Lanfranco” vuole essere un messaggio tangibile non solo per i giovani alunni del complesso scolastico, ma per tutta la collettività, volto a diffondere la cultura del rispetto per l’ambiente e la sensibilizzazione alla cura che noi tutti dobbiamo dedicare al Pianeta.

Referente: Col. t.ST. Paolo Brucato – utenza mobile: 3666719093 – ufficio 072117759 – email: Brucato.Paolo@gdf.it In tale direzione, il “Bosco Urbano Fiamme Gialle” ha visto anche una dedica ai gabiccesi nati nel 2024 al fine di evidenziare il legame di questa iniziativa con le nuove generazioni, gli adulti del domani, cui lasciare un Pianeta più green. Con l’evento odierno, la Guardia di Finanza e il Comune di Gabicce Mare, amministrazioni da sempre attente alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente, nella cornice celebrativa del 250° Anniversario della Fondazione del Corpo, hanno inteso promuovere, ancora una volta, iniziative a favore della collettività e a sostegno della sensibilità ecologica.