A Marotta e Mondolfo Cioccolatini della ricerca AIRC

0 Condividi Facebook Twitter

Mondolfo (PU) – Sabato 12 novembre 2022 tornano in vendita nelle piazze italiane I cioccolatini della ricerca di Fondazione AIRC. Ancora una volta Marotta e Mondolfo sono presenti tra le città che sostengono l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro: i volontari distribuiranno dolci cioccolatini fondenti misti, grazie alla collaborazione con AIRC e all’impegno dell’associazione Malarupta e della Pro Loco Tre Colli, ancora una volta insieme per sostenere la solidarietà. L’appuntamento è sabato 12 novembre 2022, a partire dalle ore 9 a Marotta presso il centro commerciale di via Ferrari e il centro commerciale di Via Molise, mentre a Mondolfo vicino alla Chiesa Monumentale di Sant’Agostino (Via Camillo Benso Conte di Cavour).

I volontari delle due associazioni, a fronte di una donazione di 10 euro, consegneranno una confezione regalo contenente cioccolatini fondenti misti. Un’idea regalo sempre gradita, che farà felice chi riceverà i cioccolatini e che contribuirà a dare supporto alla Fondazione AIRC per continuare con i suoi ricercatori tanti progetti volti a sviluppare nuovi metodi per diagnosi sempre più precoci e terapie personalizzate, più efficaci e meglio tollerate per i tumori che colpiscono le donne.

Pubblicità

L’Associazione Malarupta e la Pro Loco Tre Colli scendono di nuovo in piazza con i loro volontari, unite nella volontà di aiutare la ricerca e i ricercatori, ancora una volta al fianco dell’Airc. L’iniziativa assume un valore importante per tutta la comunità e le due associazioni sono orgogliose di poter essere ancora una volta al servizio della ricerca. Negli anni le campagne dell’AIRC sono state accolte con entusiasmo dalla nostra comunità, sempre pronta a dare una mano quando serve. Così come sono pronte le due associazioni, per dare il proprio sostegno con un gesto semplice ma concreto.

I volontari di Malarupta e della Pro Loco Tre Colli vi aspettano numerosi per dare ancora una volta dimostrazione della generosità della nostra comunità di fronte a campagne di sensibilizzazione come quelle di Fondazione AIRC.