A Marotta torna l’Atalanta Football Camp

0 Condividi Facebook Twitter

Marotta di Mondolfo (PU) – Per il quarto anno consecutivo torna l’Atalanta Football Camp, grazie al rapporto di affiliazione tra il Marotta Maroso Mondolfo e la società bergamasca. C’è tempo fino a lunedì 30 giugno per iscriversi al Football Camp. La presentazione domenica 6 luglio alle 18 al centro commerciale Il Maestrale. Il giorno seguente la partenza del Camp che si terrà fino al 11 luglio a Marotta, presso il nuovo impianto sportivo in erba sintetica. Un evento prestigioso che ogni edizione riscuote un successo maggiore, tanto che nel 2024 hanno partecipato ben 60 ragazzi, provenienti da tutte le Marche ma anche da fuori regione.

Un’occasione unica per bambini e bambine di vivere una straordinaria esperienza con gli istruttori di uno dei migliori settori giovanili d’Italia. Un evento che rappresenta soltanto una delle attività legate al rapporto di affiliazione tra Atalanta BC e Asd Marotta Maroso Mondolfo, punto cardine del progetto del settore giovanile. Il Football Camp bergamasco è una scuola calcio per bambini e bambine dai 6 ai 14 anni che permette loro di vivere una esperienza di 5 giorni insieme agli istruttori dell’Atalanta. Il Camp è aperto ai tesserati anche di altre società e a chi si approccia per la prima volta al gioco del calcio. Dopo una verifica a inizio Camp gli allenatori dell’Atalanta valuteranno il livello di partenza di ciascun partecipante, così da creare gruppi omogenei per abilità ed età. A fine Camp ogni bambino vedrà riconosciuti i propri progressi su una vera pagella con i giudizi degli allenatori che lo hanno seguito durante la settimana. Il programma delle giornate sarà: 8.30–9 arrivo al camp; 9.30–12 allenamenti sul campo; 12.30–15 pranzo e attività ricreative; 15–17.45 allenamenti sul campo; 18–18.30 fine giornata. Sotto la guida degli allenatori della società bergamasca i giovani calciatori potranno sperimentare come sia divertente imparare il calcio attraverso esercizi adeguati, ma soprattutto giocando. Sia al mattino che al pomeriggio i ragazzi si eserciteranno seguendo un programma dettagliato in base al traguardo da raggiungere. L’obiettivo è proporre quotidianamente ai ragazzi suggerimenti utili per imparare correttamente le tecniche del gioco del calcio e dare ulteriori stimoli per accrescere la motivazione verso la pratica dello sport che amano. I servizi offerti non si limitano all’ambito sportivo ma riguardano anche quello educativo, ricreativo e culturale. La scuola calcio non rappresenta solamente un centro estivo, ma un’esperienza educativa importante, un’opportunità per acquisire autonomia, imparando a gestire il proprio materiale nell’arco della giornata, il rispetto delle regole e del gruppo: imparare quindi ad essere, prima che giocatori, delle persone corrette. Questi saranno gli obiettivi, oltre a quelli propriamente tecnici, che i giovani calciatori cercheranno di raggiungere sotto la guida attenta e competente degli istruttori.

Pubblicità

Le iscrizioni vanno effettuate nel sito www.atalantacamp.it direttamente dai genitori.