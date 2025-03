A Mondavio si celebra la Giornata mondiale della sindrome di Down

0 Condividi Facebook Twitter

Mondavio (PU) – Il Comune di Mondavio, come lo scorso anno, si prepara ad una serie di appuntamenti sabato 22 e domenica 23 marzo, dedicati alla “Giornata mondiale della Sindrome di Down”. L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche, il sostegno dell’Ats 6, dell’Anfass e di altre associazioni, ha l’obiettivo di creare un momento di confronto e di sensibilizzazione sulla Trisonomia 21 con l’intervento di specialisti in materia. Sabato 22, alle ore 17.00 presso la biblioteca comunale di San Michele al Fiume, in collaborazione con il Centro Diurno “L’Aquilone”, sarà proiettato il film di Fabio Mollo “Nata per te” che racconta la storia della piccola Alba, affetta da Sindrome di Down, abbandonata e adottata da Luca.

Si prosegue domenica 23 presso la Sala consiliare del Comune di Mondavio dalle ore 10.00 con il convegno “L’importanza della diagnosi e dell’intervento precoce in appoggio alla famiglia”, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Mirco Zenobi, dell’Assessore alle Pari Opportunità di Mondavio, Roberta Galassi, di Adele Cerisoli, membro del Consiglio Confcommercio marche Nord e mamma di Chiara, di Lucia Tarsi, Assessore Politiche sociali di Fano e presidente ATS 6 e di Nicola Baiocchi Consigliere Regionale e Presidente della IV Commissione consiliare permanente Sanità e Politiche Sociali, interverranno i medici specialisti Dr. Stefano Cicogna (dottore in fisioterapia e neuro psicomotricità), il Dr. Giulio Lucarelli (endocrinologo e diabetologo) e il Dr. Alberto Caverni (cardiologo), a moderare il convegno l’Assessore Alice Bonifazi.

