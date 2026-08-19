A Mondolfo il Centenario del Parco della Rimembranza e del Monumento ai Caduti (1926 – 2026)

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Mondolfo (PU) – Con l’iniziativa “Cento anni di memoria” è stato celebrato a Mondolfo il centenario dalla realizzazione del Parco della Rimembranza e del Monumento ai Caduti. Inaugurato il 15 agosto 1926 attraverso un corale intervento della comunità, con l’apporto del Comune, dei cittadini e per il particolare interessamento di un comitato presieduto da Claudina Roscetti rimasta vedova di guerra con tre figlie per la morte del marito Lino Bramucci, Parco e Monumento hanno mantenuto la centralità nella storia e nella memoria di Mondolfo. Martedì 18 agosto 2026, in concomitanza con l’82° anniversario della Liberazione nella Seconda Guerra Mondiale, Archeoclub d’Italia unitamente al Comune, con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche, dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra e l’apporto dell’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” ha ricordato con una solenne cerimonia al Parco il centenario.

Dopo la lettura dei nomi dei 76 caduti di Mondolfo nella Grande Guerra, a intervenire è stato il Sindaco Alice Andreoni, la quale non solo ha ribadito l’importanza del preservare la memoria, ma anche la funzione educativa che il luogo svolge per le nuove generazioni, annunciando poi l’intendimento dell’Amministrazione – accogliendo una proposta del Consiglio comunale dei bambini – di intitolare uno spazio pubblico proprio a Claudina Roscetti, figura femminile di riferimento nella prima parte del ‘900.

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Il Consigliere Regionale Nicola Barbieri, portando i saluti dell’Assemblea legislativa delle Marche, ha ricordato come nell’intera Regione luoghi quali il Parco ed il Monumento sono spazi pulsanti della storia cittadina, sottolineando il ruolo svolto dalle scolaresche coinvolte sin dalla primavera nel progetto di Mondolfo per trasmettere la memoria e preservare la pace. A prendere la parola poi il presidente della locale sede dell’Archeoclub d’Italia Alessandro Berluti, che ha tracciato una sintesi della storia, delle vicende, degli sforzi dell’intera comunità locale che hanno portato fra il 1915 (con una prima deliberazione per una lapide a memoria dei caduti) ed il 1926 alla realizzazione del Parco della Rimembranza e del Monumento ai Caduti, in uno spazio centrale della Mondolfo di allora come di oggi, stante la centralità del ricordo che lo stesso aveva e ha, con una serie poi di interventi di restauro nel corso degli anni. Alla storica dell’arte Roberta Francolini di Archeoclub d’Italia la narrazione del lavoro svolto dall’artista Torquato Tamagnini che con la sua casa d’arte venne chiamato a Mondolfo per realizzare il Monumento ai Caduti. Alla serata insieme alla cittadinanza e ai rappresentanti di numerose associazioni sono intervenuti vari Consiglieri comunali. Ancora per qualche tempo resterà visitabile al Parco della Rimembranza la mostra allestita con la collaborazione delle scuole per narrare nel centenario storia e arte di questo pubblico monumento.