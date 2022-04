A Mondolfo riparte il circuito cicloturistico Uisp Mtb Marche Cup

0 Condividi Facebook Twitter

Mondolfo (PU) – Riparte il MTB Marche Cup, il circuito Cicloturistico UISP che lega la passione per la bicicletta al turismo sostenibile: sette tappe in giro per le Marche alla scoperta dei borghi storici.

Prima tappa sabato 9 aprile 2022, a Mondolfo, con La Cicloturistica Valle dei Tufi che anticipa di un giorno, per ragioni legate alla sicurezza sanitaria, la tradizionale Spaghettata. Le altre tappe: 15 maggio a Cesane, 05 giugno a Fano, 26 giugno a Pergola, 17 luglio sul Monte Conero, 30 luglio a Carpegna e 11 settembre a Pietralata.

“La Cicloturistica Valle dei Tufi sarà svolta in totale sicurezza seguendo le normative del Protocollo AntiCovid UISP – sottolinea Daniele Bartolacci della Asd Avis Mondolfo Bikers – e prevede due tipologie di percorsi: il primo di 45 Km con 1300 metri di dislivello e un secondo di 33 Km con 800 metri di dislivello. Questo per garantire a tutti i partecipanti, anche i meno esperti, di poter prendere parte alla manifestazione”

Il circuito è patrocinato dalla Regione Marche e inserito nella guida Marche Outdoor.

Sarà possibile iscriversi alle varie tappe on line, tramite carta di credito, su circuito Stripe e tramite bonifico bancario oltre che nei negozi degli sponsor del Circuito. Gli abbonati al circuito del 2020, che non si è svolto a causa del blocco per la pandemia, hanno diritto alla partecipazione gratuita alle tappe del circuito 2022. Nel 2022 non saranno predisposti nuovi abbonamenti, sarà quindi possibile iscriversi solo alle singole tappe.