A Montecchio di Vallefoglia inaugurata la nuova filiale Cherry Bank

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – È stata inaugurata ieri, mercoledì 15 ottobre alle ore 17.30, la nuova sede della filiale Cherry Bank di Montecchio di Vallefoglia, in viale Roma 16/A, operativa già da giugno. A darne notizia è il Sindaco Sen. Palmiro Ucchielli, che ha partecipato alla cerimonia del taglio del nastro insieme ad Andrea Scaltrito, Head of Retail Banking di Cherry Bank, e alla responsabile di filiale Mariangela Amati.

L’inaugurazione rappresenta un passaggio importante nel piano di rinnovamento delle sedi territoriali avviato da Cherry Bank, che proprio a Vallefoglia ha aperto la prima filiale rinnovata nelle Marche, dopo gli storici locali di viale Roma 46. La nuova sede si distingue per ambienti più ampi, moderni e accoglienti, progettati per migliorare l’esperienza della clientela, con soluzioni tecnologiche all’avanguardia, postazioni di cassa seduta e un layout che favorisce il dialogo diretto con i clienti.

Pubblicità

Nel suo saluto istituzionale, il Sindaco ha ringraziato la responsabile di filiale e tutti i cittadini che hanno accompagnato la banca in questo percorso di rinnovamento, dichiarando: “Accogliamo l’inaugurazione della nuova sede di Cherry Bank come un segnale fortemente positivo, che testimonia attenzione al territorio e rappresenta una tappa di crescita condivisa con tutta la comunità”.