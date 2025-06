A Montefelcino riapre al traffico la strada di Via Serra

0 Condividi Facebook Twitter

Colli al Metauro (PU) – Martedì 24 giugno 2025 sarà ufficialmente riaperta al traffico la strada di Via Serra, che insiste nei territori comunali di Colli al Metauro e di Montefelcino, chiusa dallo scorso 12 maggio 2023, a causa di una frana che ne aveva compromesso la percorribilità. Il tratto sarà inizialmente transitabile con senso unico alternato regolato da impianto semaforico e sarà consentito il passaggio dei soli veicoli con peso inferiore a 3,5 tonnellate ad eccezione dei mezzi del servizio urbano.

Il progetto complessivo per la messa in sicurezza e il completo ripristino della viabilità avrebbe comportato un investimento di circa 720 mila euro. Tuttavia si è intervenuti con una prima fase di lavori, per un importo di circa 290 mila euro che consente la riapertura della strada. L’intervento è stato reso possibile grazie anche a significativi contributi messi a disposizione dal settore Genio Civile e Protezione Civile della Regione Marche.

Sono già in programma ulteriori lavori per migliorare la regimazione delle acque lungo il sedime e consentire, in una seconda fase, la riapertura, sempre a senso unico alternato, eliminando il semaforo e garantendo una viabilità ancora più sicura e fluida. La riapertura di Via Serra rappresenta un passo fondamentale verso la completa normalizzazione della viabilità nella zona, a beneficio della comunità locale e del collegamento con le frazioni limitrofe.

Concordi i due Sindaci, Briganti e Marotesi, che, con una nota congiunta, affermano: “La riapertura, seppur parziale, di Via Serra è un risultato importante per le nostre comunità. Dopo mesi di disagi, restituiamo un collegamento fondamentale ai cittadini. Ringraziamo sinceramente il Presidente della Regione Acquaroli e, in particolare, l’Assessore Aguzzi per il supporto concreto che ci ha permesso di effettuare questi lavori. È un segnale forte di attenzione e vicinanza istituzionale al nostro territorio”.