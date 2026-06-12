A Montemaggiore si va “A spasso nel Castello”

0 Condividi Facebook Twitter

Colli al Metauro (PU) – Venerdì 19 e sabato 20 giugno il borgo storico di Montemaggiore al Metauro torna a splendere. Quest’anno l’offerta raddoppia con una straordinaria novità: un’anteprima interamente dedicata ai giovani che unisce l’intrattenimento contemporaneo al fascino del patrimonio storico.

L’evento è promosso dalla Pro loco di Montemaggiore con il patrocinio del Comune di Colli al Metauro. Ricco e variegato il programma, che è stato presentato nella sede di Confcommercio Marche Nord.

Pubblicità

“Eventi come questo – ha sottolineato Valentina Tonelli, responsabile comunicazione e immagine di Confcommercio – dimostrano quanto sia vincente la scelta di valorizzare insieme il territorio, la sua storia e la sua straordinaria cultura enogastronomica. Per farlo è fondamentale la collaborazione con Amministrazioni Comunali, Pro Loco e imprese: per muoverci come un unico, grande distretto dell’accoglienza. Solo così ogni borgo può esaltare la propria unicità all’interno di un racconto comune”.

“Saranno due serate imperdibili – ha proseguito la presidente della Pro loco Catia Curzi – tra musica, arte, cultura e l’eccellente enogastronomia della Valle del Metauro”.

Il valore dell’iniziativa è stato evidenziato dal sindaco Pietro Briganti: “Un evento di grande successo per la formula azzeccata che ha trovato la Pro loco, che sosteniamo, convinti dell’importanza del lavoro che da sempre porta avanti per promuovere il territorio”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore Francesco Tadei: “Questa è una iniziativa capace ormai da anni di valorizzare il bellissimo borgo di Montemaggiore e le tante eccellenze del nostro territorio”. Le mostre artistiche saranno curate dall’associazione ProArt, come ha spiegato il presidente Gabriele Polverari.

Si parte venerdì dalle 19 con “Aspettando A spasso nel Castello” con l’anteprima del Balì Dj Festival.

Le suggestive vie del borgo medievale si trasformeranno in un dancefloor a cielo aperto dall’aperitivo fino a tarda notte! In consolle il set carico di energia di Dj Dola, Dj Emi e Dj Emidio; non mancheranno un’accurata selezione di street food e cocktail bar pensati per accogliere un pubblico giovane.

Sabato poi il format storico di “A spasso nel Castello”

Spazio alla tradizione, all’arte e alla cultura tra i vicoli più caratteristici del borgo. Ricca e coinvolgente la proposta. Dalle 19: mostre d’arte e installazioni di artigiani locali; la celebre cena itinerante, un viaggio sensoriale a tappe con un menù d’autore studiato per valorizzare le eccellenze DOP del territorio; musica dal vivo e Dj set.

Per la cena sono disponibili, su richiesta, anche menù speciali: senza glutine e l’opzione vegetariana. Grande novità le prevendite online per la cena itinerante così da evitare attese e avere il posto garantito. Per raggiungere comodamente il borgo sarà disponibile il servizio bus navetta in entrambe le serate con partenza da piazza del Popolo di Villanova.

Ulteriori informazioni nelle pagine social della Pro loco.