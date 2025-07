A Palazzo Bracci Pagani mostra dal titolo “Gioielli d’artista nelle Marche. L’universo femminile”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Sei artiste marchigiane espongono a Fano i loro gioielli in una collettiva inedita per formula e contenuti. Sono Gesine Arps (Fano), Anna Maria Atturo (Colli al Metauro), Simona Bursi (Fano), Anna Lorenzetti (Senigallia), Francesca Luciani (Camerano) e Monica Rafaeli (Senigallia) che presentano i loro lavori nello spazio espositivo di Palazzo Bracci Pagani dal 26 luglio al 6 agosto prossimo (orario 21,00 – 23,00). Ciascuna di essa infatti utilizza materiali diversi, da quelli più preziosi a quelli della quotidianità in una complessità di forme davvero originali. Allestita dal direttore artistico Carlo Bruscia la mostra dal titolo “Gioielli d’artista nelle Marche. L’universo femminile” vuole essere una prima ricognizione sull’opera d’arte di piccolo formato realizzata da artiste marchigiane che effettuano una ricerca alternativa alle formule esclusivamente commerciali e di serie. Catalogo di Federica Facchini e Riccardo Tonti Bandini.

<Come per le arti visive, – scrive il critico d’arte Riccardo Tonti Bandini, che ha curato la mostra – il gioiello non ha un’utilità e non è privo di funzioni. Nella funzione sociale ha rappresentato e rappresenta lo status, una posizione gerarchica nelle società arcaiche e contemporanee. Nel ruolo funzionale, invece, è uno strumento capace di relazionarsi con la complessità della quotidianità, soprattutto in rapporto con l’abbigliamento e con lo stile delle acconciature, quello che oggi chiamiamo outfit. È, inoltre, un sigillo di momenti solenni, profondi, di appartenenza, che rende speciale il dono. Il gioiello è anche seduzione, la luminosità, la brillantezza, i luccichii degli ori e delle pietre attraggono l’attenzione sulle diverse parti del corpo evocando dei messaggi di attrazione. Le artiste in mostra, senza porsi confini, indagano il prezioso ambito dell’opera gioiello negli aspetti simbolici, funzionali e comunicativi>.

Pubblicità

L’iniziativa di Accademia Orafa Fano segue quella del corso per giovani sul gioiello d’artista ed è organizzata dall’associazione culturale UnaArteFano del XXI Secolo di Fano (PU) in collaborazione con KNAcademy di Rovereto (TN) e il sostegno di: Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino, Assessorato alla cultura Comune di Fano, Fondazione Carifano, Confcommercio di Fano, BCC Fano e del Liceo Artistico “Adolfo Apolloni” di Fano.