A Pesaro bambini maestri di mare: meno sprechi, meno plastica, zero mozziconi!

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Pesaro – Proseguono gli appuntamenti di Educare in riva al mare nelle spiagge di Pesaro. Questa settimana siamo stati a Paradise Beach, Bagni Tino e Bagni Gino. Quanta acqua è necessaria per produrre 1 Kg di carne? Quanta ne serve per fare un paio di jeans? Quanta per produrre una bottiglia d’acqua da mezzo litro in plastica? L’acqua è dappertutto e serve a tutto. I bambini lo hanno imparato giocando ad associare a tante azioni e oggetti che fanno parte della loro quotidianità il consumo di acqua che ciascuno di essi comporta. Tra le scoperte più sorprendenti c’è che per fare una bottiglietta di plastica usa e getta da mezzo litro, se ne consuma, solo per il contenitore, da due a tre litri.

Per l’acqua, come per ogni risorsa naturale, la regola numero uno è ridurre, risparmiare. Cosa c’è di più facile che bere l’acqua del rubinetto? Sicura e controllata: https://veterinariaalimenti.sanita.marche.it/Introduzione-ARPAM-Rapporti-di-Prova-Acque-Potabil

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I bagnini offrono alle fontanelle l’acqua potabile del sindaco, meglio non sprecarla per lavarci i giochi, i piedi, o lunghe docce quando ci si può tuffare in mare. La filastrocca del bagnante ha raccontato con allegria queste semplici buone azioni a portata di tutti, grandi e piccini. I bambini hanno conosciuto “Plasticus adriaticus” un burattino creato da una bottiglia di plastica abbandonata a riva decorata con tantissimi oggetti in plastica trovati anch’essi sulla spiaggia. “Plasticus maritimus” gli ha raccontato che vivrà molto molto a lungo, centinaia di anni, perché la plastica usa e getta abbandonata nell’ambiente non scopare ma si frammenta in microplastica e così inganna i pesci, che la scambiano per cibo, ed arriva fino alle nostre tavole.

Il pomeriggio è terminato con un momento artistico: disegnare la vita marina, gli oggetti o le azioni che associamo all’acqua, al mare. Un bambino ha disegnato una bellissima medusa ed alla domanda “perché ti pizzica?” ha risposto saggiamente “perché gli vado contro”. Come sempre i bambini sono maestri nella consapevolezza che l’ambiente non è un contorno ma una necessità per l’uomo. A volte purtroppo noi invece lo prendiamo per una pattumiera e gettiamo a terra, spessissimo, mozziconi: il 64 per cento delle sigarette consumate in luoghi pubblici viene smaltita in modo improprio (https://erioncare.it/it/studi-e-ricerche/labbandono-dei-mozziconi-nellambiente/), per questo il Comune di Pesaro da quest’anno ha sancito il divieto del fumo in spiaggia, salvo che in aree predisposte. Marche a Rifiuti Zero sta verificando l’adempimento dell’ordinanza, si è confrontata di recente con la Polizia Locale che svolge i controlli amministrativi. Abbiamo constatato che il 98% dei gestori controllati è a norma, che sono soddisfatti perché la spiaggia grazie all’ordinanza è ora più libera dal piccolo e insidioso nemico: il mozzicone! Un oggetto piccolo come il mignolo di un bambino che al suo interno contiene metalli pesanti e da solo può contaminare fino a 1000 litri di acqua.

Ci vediamo martedì 18 agosto, alle 17.00 da GASTONE E MARTA e venerdì 28 agosto, alle 9,30 da BAGNI JOE AMARENA. Non mancate!!