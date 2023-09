A Pesaro il corso per chi presta cura ai malati di Alzheimer

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Un corso per chi si prende cura delle persone malate di Alzheimer, familiari, badanti, volontari, qualsiasi figura di “caregivere”. La partecipazione è gratuita. Il corso è finanziato da Aima Pesaro con il contributo della fondazione cassa di risparmio di Pesaro e la collaborazione del CSV Marche. Dodici gli incontri, a partire da venerdì 29 settembre, distribuiti fino ad aprile 2024, i venerdì tra le 16.45 e le 18,45, nella sede dell’Aima a Pesaro, Casa delle associazioni, via del Miralfiore 6, con possibilità di collegamento online. Docenti del corso di formazione “Combattere l’Alzheimer con un gesto di sollievo” sono il professor Marco Guidi, la dottoressa Erika Onorato, l’Infermiera Tiziana Tonelli, l’Avvocato Emilio Nicolini e assistenti sociali. Le lezioni vertono su tre aree di approfondimento: dare assistenza alle funzioni di vita quotidiana, quali sono il ruolo e le problematiche del caregiving e come conoscere e organizzare il lavoro di cura.

Spiegano gli organizzatori di Aima odv: “Per poter essere un efficace ‘curante’, il caregiver deve conoscere la malattia e le conseguenze che essa ha nel comportamento del malato. È necessario quindi che acquisisca conoscenza e competenza per essere in grado di affrontare tutti gli ostacoli che la vita quotidiana con il malato presenta. ‘Fare il caregiver’ è sicuramente un lavoro, che occupa molto più del tempo pieno, con le prevedibili conseguenze su tutti gli aspetti della vita, soprattutto nel caso che il caregiver sia un familiare”. Ecco allora che diventa fondamentale conoscere le leggi e i propri diritti, per tutelare sé stessi e il malato di cui si è responsabili. A questo scopo, l’Aima Pesaro promuove corsi di formazione per operatori e familiari dei malati e mette in atto ogni altro intervento finalizzato alla sensibilizzazione e cura della malattia di Alzheimer.

Pubblicità

Per informazioni e iscrizioni, cell. 3460747068; info@aimapesaro.com